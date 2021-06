Neue Möglichkeit fürs Wohnen im Alter

Tom Best, Vorsitzender der Baugenossenschaft Lebensraum, mit den Plänen für den neuen Seniorenpark: Auf der Baustelle haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Foto: Ursula Friedrich

In unmittelbarer Nachbarschaft der Pflegeeinrichtung entwickelt sich derzeit die größte Baustelle im kleinen Ortsteil. Der Seniorenwohnpark, der älteren Menschen ein eigenständiges, barrierefreies Leben im Bungalow ermöglicht. Und damit eine weitere Möglichkeit des Lebens im Alter öffnet. Das Projekt, das vom Christlichen Sozialwerk angestoßen wurde, funktioniert nach genossenschaftlichem Prinzip und wird von der Lebensraum-Baugenossenschaft organisiert, die 2019 gegründet wurde. Neun der 19 Bungalows sind inzwischen fest vergeben.

Auf 9000 Quadratmetern Fläche hat schweres Baugerät die Umrisse der künftigen Solar-Siedlung in den Boden gegraben. "Das Grundstück haben wir in Erbpacht übernommen", berichtet der Lebensraum-Vorsitzende Tom Best, "das Christliche Sozialwerk ist Eigentümer und macht jetzt auch die Erschließungsarbeiten". Die Anschlüsse an die Versorgungsleitungen werden in der Wohnstraße Im Grund hergestellt, das sorgt für eine kurzzeitige Sperrung. Ansonsten haben die Bauherren trotz eines aufwendigen Genehmigungslaufs durch etliche Behörden eine Lösung gefunden, die keinen Nachbarn stört. Denn die Zuleitung zur Baustelle erfolgt von der Harreshäuser Allee über einen Feldweg.

Das geplante Seniorenprojekt ist nicht nur jedem Harreshäuser bekannt, sondern hat sogar überregional für Schlagzeilen gesorgt. Es herrschte große Aufregung: Bei Bodensondierungen wurden insgesamt vier Weltkriegsbomben gefunden, zweimal wurde ganz Harreshausen evakuiert - zuletzt im März dieses Jahres. Jetzt hofft Tom Best, dass es vorwärtsgehen kann.

Neben den 19 ebenerdigen Häuschen, die 82, 96 oder 110 Quadratmeter Nutzfläche haben, ist ein weiteres Gebäude geplant. Die Verwaltung des Sozialwerks ist mit zwei Standorten in Schaafheim und einem in Harreshausen auseinandergerissen und soll im neuen Haus vereint werden.

"Die Zielgruppe für unsere Bungalows ist 60 plus", erklärt Tom Best. Hier geht es nicht darum, in ein Eigenheim zu investieren. Wer hier leben will, muss Gesellschafter werden und einen Geschäftsanteil von 750 Euro mal der künftigen Quadratmetergröße des Häuschens einbringen. Wer mehr investiert, zahlt eine entsprechend geringere Miete.

Die kleine Siedlung liegt direkt im Feld, zur fernen Bahntrasse gibt es einen Schutzwall. Hier ist auch der Standort der 25 Bäume, die direkt neben der Regenwasserversickerung gepflanzt werden. Ökologisch, nachhaltig, das waren Gesichtspunkte für die Architekten, die in Karlsruhe bereits den Prototyp der Siedlung mit 52 Objekten verwirklicht haben. Die Holzbungalows erfüllen den Anspruch von Niedrigenergiehäusern. Auf allen Dächern sind Solarmodule installiert, auch Stromtankstellen sind an jedem Haus vorgesehen. Wann die ersten Bungalows bezogen werden können, darauf will sich Best nicht festlegen. Läuft alles nach Plan, soll um die Weihnachtszeit Richtfest gefeiert werden.

Ursula Friedrich