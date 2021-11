Neue Corona-Variante könnte über Frankfurt ins Land gekommen sein

Reisender aus Südafrika

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland angelangt - und dürfte über den Frankfurter Flughafen ins Land gekommen sein. Hessens Sozialminister Kai Klose machte am Samstag auf Twitter einen Fall mit einem «hochgradigen Verdacht» bekannt. Nach Angaben des Ministeriums kam am 21. November eine Person aus Südafrika am Airport an. Sie sei vollständig geimpft gewesen, habe dann im Laufe der Woche Symptome entwickelt und sich testen lassen.

Bei dem Reiserückkehrer wurden Klose zufolge mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden, die vollständige Sequenzierung stehe aber noch aus. Mit den Ergebnissen ist laut Ministerium in den nächsten Tagen zu rechnen. Die Person ist den Angaben zufolge in häuslicher Isolation - wo, war zunächst nicht bekannt.

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als «besorgniserregend» eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, steht allerdings noch nicht fest. Bis es darüber Klarheit gebe, kann es laut WHO noch Wochen dauern. Impfstoffhersteller untersuchen die Variante bereits und prüfen, ob Anpassungen bei Vakzinen erforderlich werden.

Das Sozialministerium in Wiesbaden betonte, zum Zeitpunkt der Ankunft der Person sei Südafrika weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet eingestuft gewesen. Ab Sonntag, 0.00 Uhr, stuft die Bundesregierung wegen der Variante Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho als Virusvariantengebiet ein. Fluggesellschaften dürfen damit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von dort nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene.

Minister Klose teilte weiter mit: «Bitte schützen Sie sich und ihre Mitmenschen.» Wer in der vergangenen Woche aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt sei, solle seine Kontakte einschränken und sich testen lassen. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich angesichts des Omikron-Verdachtsfalls für eine schnelle Ministerpräsidentenkonferenz aus. Man stehe erneut vor einer «Stunde Null in der Pandemiebekämpfung», sagte er nach einer Mitteilung der Staatskanzlei in Saarbrücken vom Samstag. «Eine nationale Notlage erfordert den Schulterschluss aller Länder sowie alter und neuer Bundesregierung.» Es brauche eine «Omikron-MPK» mit geschäftsführender und neuer Bundesregierung - «jeder Tag zählt».

