Neue Betreiber für die Kitas in Babenhausen

Betreuung: Terminal for Kids und Atrbeiter-Wohlfahrt übernehmen die Einrichtungen für 585 Kinder in Babenhausen und den Stadtteilen

Babenhausen 10.02.2023 - 15:44 Uhr 1 Min.

Viele Babenhäuser Familien sind vom Wechsel betroffen. Es geht um 585 Kita-Plätze für Kinder über und unter drei Jahren.

Mit dem Neubetreiber der ersten vier Einrichtungen wurde der Vertrag jetzt festgezurrt. Die Terminal for Kids gGmbH (TfK) übernimmt die Einrichtungen in der Danziger Straße in der Kernstadt, die Kitas in Hergershausen und Langstadt sowie Sickenhofen. Dies teilte Bürgermeister Dominik Stadler auf Anfrage mit. Ein erstes Gespräch zwischen dem TfK-Gründer und geschäftsführendem Gesellschafter Udo Wicker und dem Kita-Personal hat bereits stattgefunden.

Mitarbeiter werden übernommen

"Wir sind bereit, jeden Mitarbeiter zu übernehmen", sagt TfK-Marketingexperte Eugen Peters. An den Betreuungszeiten will der neue Betreiber ebenfalls nicht rütteln. Die Terminal for Kids gGmbH wurde 2006 von Udo Wicker gegründet und betreibt demnächst rund 30 betriebliche und öffentliche Einrichtungen für rund 2000 Kinder ab Windelalter. Der gemeinnützige Träger befindet sich zu 50 Prozent im Besitz des Flughafenbetreibers Fraport AG.

Für die vier weiteren Babenhäuser Kindertagesstätten erhielt die AWO Family gGmbH den Zuschlag, so der Bürgermeister. Der Vertrag zwischen Stadt und künftigem Träger durchlaufe noch diverse Gremien, stehe aber ebenfalls vor der Unterzeichnung. Die AWO Family gGmbH übernimmt damit die beiden großen Kitas "Kunterbunt" und "Wichtelwald" in der Kernstadt sowie die Wuselkiste in Harreshausen und die Kita Harpertshausen.

Die Stadt habe die Betreuungseinrichtungen auf zwei möglichst gleichgroße Ausschreibungspakete verteilt: Das sind 295 und 290 Betreuungsplätze für die neuen Träger.

Neue Kita geplant

Dazu kommt im Paket III die geplante Kindertagesstätte Kaisergärten. Für den neuen Stadtteil ist eine groß-dimensionierte Einrichtung mit bis zu zwölf Gruppen in der ehemaligen US-Grundschule geplant. Vorgesehen ist, dass die Kasernenkonversionsgesellschaft das Altgebäude saniert und an die Stadt vermietet. Als Betreiber der Großkita erhielt ebenfalls die Terminal for Kids gGmbH den Zuschlag.

Ursula Friedrich