Neue Bauphase in Hanau: Ampel außer Betrieb

Hanau 15.04.2022 - 13:21 Uhr < 1 Min.

Die Ampelanlage wird in dieser Phase nicht in Betrieb sein. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Die Hanauer Vorstadt wird während der nächsten Bauphase im Gegenverkehr befahren und die Hospitalstraße wird in beiden Fahrtrichtungen offen sein. Der Verkehr auf der Kleinen Hainstraße wird über die Straße Vor der Kinzigbrücke - Bruchköbeler Landstraße - Alter-Rückinger-Weg - Antoniterstraße - Wilhelmstraße - Eugen-Kaiser-Straße umgeleitet.

