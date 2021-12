Neue Abwassergebühren in Babenhausen

Ein neu­es Jahr - und neue Ge­büh­ren

Das liegt nicht etwa daran, dass die Stadt die Gebührenhaushalte als Einnahmequelle entdeckte, vielmehr sind Kommunen vom Gesetzgeber verpflichtet, Gebührenhaushalte kostendeckend zu gestalten. Ab Januar gelten für Verbraucher und Gewerbe daher neue Gebühren im Abwasserbereich. Letztmals wurden die Preise zum 1. Januar 2019 angepasst. Nicht in jedem Fall wird es teurer: Für Niederschlagswasser fallen die Preise von 0,58 auf 0,47 Euro pro Quadratmeter versiegelte Fläche. 1,34 Millionen Quadratmeter (134 Hektar) versiegelter Boden plus 580.000 Quadratmeter Straßenasphalt schlagen jährlich in der Gebührenkalkulation zu Buche - knapp 200 Hektar insgesamt. Der städtische Abwassergebührenhaushalt umfasst in 2022 rund 3,2 Millionen Euro Gebührenaufkommen. Knapp 700.000 Kubikmeter Schmutzwasser fallen jährlich an - und hier wird es für Gebührenzahler teurer. Die Preise für Schmutzwasser steigen von 2,68 auf 2,80 Euro an. Vorbehandeltes Schmutzwasser verteuert sich von 2,01 auf 2,10 Euro. Einen massiven Anstieg gibt es bei der Fäkalentsorgung, etwa aus Sickergruben. Der Kubikmeter Fäkalien wird künftig mit 76,90 Euro berechnet (vorher 65,79). Die Kosten für Abwasser aus Gruben steigen von 21,63 auf 24,23 Euro.

urs