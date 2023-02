Narren haben Vorfahrt in Hanau

Fastnachtsumzüge: An drei Tagen Sperrungen und Halteverbote im Zentrum und in den Stadtteilen von Hanau

Hanau 09.02.2023 - 10:21 Uhr 1 Min.

Den Auftakt bildet am Faschingssamstag, 18. Februar, der Umzug in der Innenstadt, der mit Rücksicht auf das rassistische Attentat vom 19. ebruar nicht mehr am Heumarkt, einem der Tatorte, vorbeigeht. Er startet mit der Aufstellung ab 12.45 Uhr in der Willy-Brandt-Straßeund führt über den Kurt-Blaum-Platz in die Nürnberger Straße entlang Marktplatz Südseite zur Römerstraße, Steinheimer Straße, Am Steinheimer Tor, Friedrich-Ebert-Anlage, Brüder-Grimm-Straße, Karl-Röttelberg-Straße, Französische Allee, Kölnische Straße, Am Markt Ostseite, Fahrstraße und von dort in Richtung Freiheitsplatz, wo er sich auflöst.

Im gesamten Verlauf gilt beidseitig ein absolutes Halteverbot. Fahrer, die das nicht beachten, werden mit einem Verwarnungsgeld belegt, ihre Fahrzeuge abgeschleppt. Bis 12 Uhr ist lediglich das Be- und Entladen gestattet. Außerdem sind die Zu- und Ausfahrten der Tiefgarage am Marktplatz und des Parkhauses Nürnberger Straße sowie die beiden Parkhäuser Kinopolis I und Kinopolis II während des Faschingsumzugs nicht nutzbar

Am Fastnachtsonntag, 19. Februar, finden in drei Hanauer Stadtteilen die traditionellen Faschingsumzüge statt. Auch hier gilt jeweils ein absolutes Halteverbot entlang den Strecken.

Um 13 Uhr startet der Zug im Tümpelgarten der Faschingsumzug: Von der August-Schärttner-Halle über Kiefernweg, Lärchenweg, Buchenweg, Neuhofstraße, Menzelstraße, Feuerbachstraße, Cranachstraße, Chemnitzer Straße, Dr.-Hermann-Krause-Straße, Karl-Mattes-Straße, Chemnitzer Straße, Grünewaldstraße, Lenbachstraße, Rembrandtstraße, Ulmenweg, Pappelweg, Eschenweg, Buchenweg, Erlenweg bis zur Auflösung in der August-Schärttner-Straße. In Steinheim zieht der Gaudiwurm ab 13.11 Uhr von der Schönbornstraße über Georg-Busch-Straße, Darmstädter Straße, Steinheimer Vorstadt, Ludwigstraße, Doorner Straße, Eppsteinstraße, Wilhelminenstraße, Thüringer Straße und wieder Ludwigstraße zur Kulturhalle, wo sich der Zug auflöst. Nach dem Eintreffen des Zuges wird die Ludwigstraße zwischen Thüringer- und Doorner Straße für den Fahrzeugverkehr bis etwa 18 Uhr gesperrt und der Verkehr inklusive Linienbusse wird umgeleitet.

In Klein-Auheim startet die "Klanaamer Laafparad" um 14.31 Uhr am Flurkreuz und führt über Weiskircher Straße, Sudetendeutsche Straße, Am Pfingstrain, Seligenstädter Straße, Schönfelder Straße, Schillerstraße, Seligenstädter Straße bis zur Auflösung in der Schulstraße am Brunnen. Während des Zuges wird die Seligenstädter Straße zwischen Sudetendeutsche Straße und Fasanerie/Mainzer Straße komplett gesperrt. Für den Straßenfasching wird die Straße Am Feuerwehrhaus im Teilstück Seligenstädter und Sudetendeutsche Straße bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Den Schlusspunkt setzt traditionell am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, der Umzug in Großauheim: Ab 14.11 Uhr von der Sandgasse zum Rochusplatz und weiter über Hauptstraße, Pilgerstraße, Alte Langgasse, Krotzenburger Straße, Rochusplatz zurück in die Rochusstraße.

pf