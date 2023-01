Närrischer Höhenflug des Männerballetts

Hintergrund: TSV-Karneval

Im Jahr 1952 gründet sich beim TSV Langstadt die Abteilung Karneval. Zwei Kostümsitzungen sowie eine Kindersitzung, ebenfalls mit Elferrat, Tanzgruppen und Büttenreden angereichert, sind die größten Veranstaltungen im Jahr. Seit 20 Jahren schwingt Frank Ludwig Diehl als Sitzungspräsident das närrische Zepter. Die Abteilung Karneval, geleitet von Peter Scheer, bietet vielen Mitgliedern und Gruppen des 1909 gegründeten TSV Langstadt eine Bühne, sich einzubringen. Aber auch Menschen, die ausschließlich für die fünfte Jahreszeit brennen. Herzstück der Langstädter Fastnachtsfamilie des TSV ist der Elferrat. Am 4. Februar ab 19.11 Uhr lässt der TSV die zweite Fastnachtssitzung steigen. Am Sonntag, 5. Februar, ab 14.11 findet die Kindersitzung in der Markwaldhalle statt. ufr