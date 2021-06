Nachweis durch Abstrich: Wolf im Landkreis Fulda entdeckt

Rüde stammt wohl aus Rudel in Niedersachsen

Dies ergab die Untersuchung einer Abstrichprobe, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Probe war demnach am 1. Mai an einem gerissenen Rehbock bei Hosenfeld entnommen worden. Der Rüde stammt den Angaben zufolge laut der Probenauswertung aus dem niedersächsischen Rudel Munster.

Weitere Wolfsnachweise aus Landkreis Fulda gibt es laut HLNUG aktuell nicht. Ob sich der Rüde also noch in der Region aufhält oder ob er bereits weitergewandert ist, sei unbekannt. Im benachbarten Landkreis Hersfeld-Rotenburg seien in den vergangenen Monaten regelmäßig Wolfsnachweise erbracht worden, hieß es. «Ein weibliches Tier ist hier bereits sesshaft», teilte die Behörde mit.

