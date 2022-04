Nach Corona-Pause wieder viele Osterbräuche in Hessen

Osterfeuer, Ostereier-Weitwurf, Feuerräder

Kassel 14.04.2022

Menschen stehen an einem traditionellen Osterfeuer. An Osterfeuern haben viele Menschen Freude.

Ostern ist in diesem Jahr in Hessen wieder mehr als nur Eiersuche. In den vergangenen zwei Jahren konnten viele Traditionen pandemiebedingt nicht gepflegt werden. Nachdem inzwischen die meisten Corona-Regeln aufgehoben wurden, gibt es nun aber wieder jede Menge Angebote - auch wenn noch nicht alles wie gewohnt stattfinden kann. Eine Auswahl:

OSTEREIER-WEITWERFEN: Nach zweijähriger Pause ist in Wald-Michelbach an der Bergstraße wieder eine Eierdusche garantiert. Der Ort ist bekannt für das Ostereier-Weitwerfen am Ostersonntag. Dabei werden rohe Eier geworfen, die unversehrt wieder aufgefangen werden müssen. Sieger ist das Team, das die größte Weite erzielt. «Der aktuelle Rekord beträgt 54 Meter», sagt der Schriftführer des veranstaltenden Sportvereins, Marius Strauch. Er betont, dass ausschließlich Eier verwendet werden, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder am Osterwochenende überschritten wird.

FEUERRÄDER: Im nordhessischen Günsterode rollen erstmals seit 2019 wieder brennende Räder aus Stroh den Kehrenbacher Berg hinunter ins Tal. Vor der Pandemie hat die Veranstaltung am Ostersonntag jährlich bis zu 2000 Besucher angelockt. «Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf viel Zuspruch», sagt Dennis Bauer vom ausrichtenden örtlichen Brauchtumsverein. Den Feuerräderlauf bei Melsungen gibt es seit 1895. Er soll nach dem Winter die Sonne zurückbringen. Mitlaufende Vereinsmitglieder in Schutzkleidung sorgen mit langen Stangen dafür, dass die Räder sicher über die rund 500 Meter lange Strecke rollen.

OSTERFEUER: Sie finden in diesem Jahr vielerorts wieder statt. In Oestrich-Winkel im Rheingau etwa soll das Osterfeuer auf der Ankermühlenwiese am Karsamstag brennen. Am Schwimmbad im mittelhessischen Solms lodert es am Ostersonntag. Und im nordhessischen Baunatal soll der Brauch in verschiedenen Ortsteilen an beiden Tagen den Winter vertreiben.

Damit es ein sicheres Osterfeuer wird, sind einige Regeln zu beachten. So darf laut Florian Peuckert vom Regierungspräsidium Gießen nur trockenes und unbehandeltes Holz verwendet werden. «Sperrmüll, Altreifen, behandelte Paletten oder Ähnliches haben im Feuer nichts verloren.» Auch darf die Feuerstelle erst am Tag des Anzündens aufgeschichtet werden. «Ansonsten können Tiere darin einen Unterschlupf suchen und qualvoll verbrennen.»

BRUNNEN: In ganz Hessen werden im ländlichen Raum die Brunnen auf den Dorfplätzen liebevoll geschmückt. Im nordhessischen Bad Wildungen etwa wird diese Tradition schon seit 24 Jahren gepflegt. «Alle Brunnen in der Stadt werden jedes Jahr mit neuen Details und Tausenden von Ostereiern geschmückt», sagt Ute Kühlewind vom örtlichen Stadtmarketing. 13 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eines Gewerbevereins seien teils schon seit September 2021 mit den Vorbereitungen für dieses Jahr beschäftigt gewesen. Das Ergebnis ist bis zum 8. Mai zu sehen.

OSTERWASSER: Mancherorts wird - nach einem alten Volksbrauch - vor Sonnenaufgang in der Osternacht oder am Ostermorgen Wasser aus einer Quelle, einem Bach oder einem Fluss geschöpft und schweigend nach Hause getragen. Ihm wird eine heilende Kraft zugeschrieben. Tradition hat dieses Ritual beispielsweise im mittelhessischen Biebertal. Musste das «Osterwasser holen» dort im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen, soll der Brauch nun wieder aufleben, kündigt der Heimatverein Rodheim-Bieber an. Wie in der Vergangenheit wird dann das Osterwasser am Brunnen auf Hof Haina geschöpft werden.

KLAPPERN: Das Klappern mit Holzgeräten ist ein Brauch in der Rhön, der mancherorts auch in den vergangenen zwei Jahren unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen fortgeführt wurde. Auch in diesem Jahr gehen Messdiener der Gemeinden in und um Fulda dieser traditionellen Aufgabe nach. «Sie ziehen Karfreitag und Karsamstag zwei- oder dreimal täglich durch ihre Pfarrei und klappern anstelle des Läutens der Kirchenglocken», erklärt Matthias Reger vom Bistum Fulda. Wenn als Zeichen der Trauer um den Tod Jesu am Kreuz die Kirchenglocken mit dem letzten Läuten an Gründonnerstag bis zum Ostersonntag verstummen, sollen die Gläubigen so an den Kirchgang und das Beten erinnert werden.

PROZESSION: Zum dritten Mal in Folge ausfallen wird hingegen die Karfreitagsprozession in Bensheim. Das beliebte Spektakel in Südhessen, bei dem kostümierte Laiendarsteller seit 1982 die Karfreitagsprozession nachstellen, wird von der örtlichen italienischen Gemeinde organisiert. Die diesjährige Absage sei bereits im Januar erfolgt, teilt die Stadt Bensheim mit. «Bei heutiger Bewertung würde diese wohl anders ausfallen, aber die aufwendigen Proben machten eine Entscheidung zu diesem frühen Zeitpunkt erforderlich.»

Nicole Schippers, dpa