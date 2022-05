Nach Bahnunfall: Wieder Züge zwischen Babenhausen und Aschaffenburg

Zwischen Dieburg und Babenhausen weiterhin Busse

Aschaffenburg 31.05.2022 - 14:50 Uhr

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach einem Bahnunfall verkehren wieder Züge zwischen Babenhausen und Aschaffenburg.

Dies hat die Hessische Landesbahn (HLB) am Dienstag mitgeteilt. Zwischen Dieburg und Babenhausen müssen Fahrgäste jedoch weiterhin auf Busse umsteigen; Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Der Zugverkehr zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Wiesbaden Hauptbahnhof verlaufe planmäßig. Die geänderten Fahrpläne sind online unter https://www.hlb-online.de oder https://www.rmv.de verfügbar, so die HLB. Bei dem Unfall am 19. Mai mit zwei Güterzügen war ein Lokführer ums Leben gekommen.

fu