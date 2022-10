Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Museumseisenbahn Hanau ist »Museum des Monats«

Auszeichnung: 1000 Euro Preisgeld übergeben - Verein bietet Dampflokfahren und kulturelle Angebote

Hanau 02.10.2022

Ayse Asar, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, hat die Einrichtung als »Museum des Monats« ausgezeichnet und 1000 Euro Preisgeld an den Verein überreicht.

»Der Verein Museumseisenbahn Hanau zeigt uns nicht nur anschaulich, wie ein Bahnbetriebswerk zu Dampfzeiten funktionierte. Die Mitglieder bieten uns einen umfassenden Einblick in die Geschichte von Mobilität, Ressourcen, Klima und Energie - und sie haben den Lokschuppen mit Festen, Ausstellungen, Lesungen und Theaterabenden zu einem kulturellen Treffpunkt der Region ausgebaut. So wird der soziale Ort Museum gelebt und zukunftsfähig gemacht«, wird Asar in der Mitteilung des Ministeriums zitiert. »Vom Lokführer über den Schaffner bis zum Personal zum Heizen oder im Speisewagen arbeiten alle ehrenamtlich. Gemeinsam mit dem Museumsverband Hessen sind sie dabei, ihre Sammlungen auch digital zu erschließen und das Gelände auch für junge Besucher noch attraktiver zu machen.«

Das ehemalige Bahnbetriebswerk Hanau ist mit zwei Rundlokschuppen, Drehscheiben, einem Rechteckschuppen aus den Anfängen der Eisenbahn in Hanau, Verwaltungs- und Sozialgebäuden sowie Gleisanlagen ein mittlerweile selten gewordenes Ensemble, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 1988 gegründete Verein kümmert sich demnach um die Erhaltung der Anlage, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, und bietet Sonderfahrten mit Dampflokomotiven im Rhein-Main-Gebiet an. Damit vermittle der Verein dem Publikum auch die traditionelle Bedeutung der Stadt Hanau als Verkehrsknotenpunk: Hier waren die schweren Güterzugdampfloks beheimatet, die die Züge über die Mittelgebirge nach Fulda und Würzburg zogen.

Im Verein sind laut Pressemitteilung über 150 Ehrenamtliche aktiv, die eng mit dem Museumsverband Hessen zusammenarbeiten. Ein Arbeitskreis befasse sich etwa mit der Inventarisierung, ein weiterer mit der Konzeption der neuen Ausstellung. Auch mit den städtischen Museen und weiteren Vereinen sei die Museumseisenbahn Hanau vernetzt: So sollen in Zukunft auch gezielt Schüler das Eisenbahngelände und seine Geschichte mit interaktiven Angeboten entdecken.

Hintergrund: »Museum des Monats« Die Auszeichnung »Museum des Monats« ist mit 1000 Euro dotiert und wird seit Juni 2018 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen. Der Museumsverband Hessen trifft eine Vorauswahl aus den vom Land Hessen geförderten privatrechtlichen Museen und unterstützt sie auch in ihrer Arbeit, durch Beratung etwa zu Aufbau und Digitalisierung der Ausstellung. Zudem leitet er die Projektfördermittel des Landes für die privatrechtlichen Museen in dessen Auftrag weiter. Für die Auszeichnungen müssen die Mindestanforderungen an ein Museum erfüllt sein, weiterhin geht es um qualitätsvolle Museumsarbeit, die sich durch besondere Vermittlung, Forschung oder Ausstellungen auszeichnet. Bevorzugt werden Museen im ländlichen Raum. Alle ausgezeichneten Objekte kann man auf kunst.hessen.de auf einer interaktiven Karte erkunden. (Quelle: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst)