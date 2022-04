Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Motorradunfall mit zwei Verletzten bei Hochheim

In Linkskurve gestürzt

Main-Taunus-Kreis 19.04.2022 - 10:12 Uhr < 1 Min.

Sein 18 Jahre alter Beifahrer wurde am Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach waren die beiden vom Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim auf der Bundesstraße 40 nach Hochheim unterwegs, als das Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und beide Männer stürzten. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3000 Euro. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

dpa