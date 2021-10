Mobile Teams und Impfambulanz in der Region Darmstadt-Dieburg

Gesundheit: Angebot für Menschen ohne Hausarzt

Das Gesundheitsamt für die Stadt Darmstadt und den Kreis Darmstadt-Dieburg kooperiert dafür mit dem Roten Kreuz Rettungs- und Sozialdienste Starkenburg und der Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Darmstadt-Dieburg. Insgesamt werden vier mobile Impfteams im Stadtgebiet Darmstadt und im Landkreis eingesetzt.

Das Angebot der mobilen Teams richtet sich den Angaben zufolge an Menschen ohne Hausarzt oder Neuzugezogene. Die Teams könnten aber auch in Altenheimen und Schulen eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung. Das Impfteam ist per E-Mail erreichbar (Adresse: impfteam@gesundheitsamt-dadi.de).

Darüber hinaus gebe es eine stationäre Impfambulanz: Rotes Kreuz und Johanniter stellen sie nahe des Gesundheitsamts sicher (Bessunger Straße 125, Gebäude F, Erdgeschoss; Anfahrt über Kattreinstraße). Die vorgesehenen Öffnungszeiten seien Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 13 bis 19 Uhr. Außerdem werden Impfungen immer am letzten Samstag im Monat von 9 bis 15 Uhr außer an Feiertagen angeboten. Impfungen sollen hier niedrigschwellig und möglichst ohne individuelle Terminvereinbarung verabreicht werden. Zu den Stoßzeiten könnten Wartezeiten entstehen. Zum Besuch seien die aktuellen Impfunterlagen ausgefüllt mitzubringen (erhältlich auf der Homepage des RKI oder des Gesundheitsamts), ein Ausweis und wenn vorhanden auch ein Impfpass.

Vorerst ist die Finanzierung der mobilen Impfteams und der Impfambulanz nur bis April 2022 durch Zusagen des Landes und des Bundes gesichert, heißt es. Eine Fortführung halten die Verantwortlichen des Gesundheitsamts-Zweckverbands für "dringend geboten".

Im Internet: https://www.gesundheitsamt-dadi.de/infektion/informationen-zu-corona

caw