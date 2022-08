Main-Kin­zig-Kli­ni­ken mit 7,8 Millionen Euro Defizit

Komplexe Versorgung in Gelnhausen

Gelnhausen 10.08.2022 - 12:28 Uhr 1 Min.

Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

2021 seien nahezu 27.000 Patienten in den Kliniken stationär behandelt worden, im ambulanten Bereich sogar mehr als 54.000, berichteten Landrat Thorsten Stolz (SPD) und Kliniken-Geschäftsführer Dieter Bartsch bei der Vorstellung. "Die rund 2000 Mitarbeiter haben in Zeiten hoher Belastungen und pandemiebedingter Krankheitsausfälle Enormes geleistet", hob Stolz hervor.

Trotz allen Engagements zeige sich jedoch auch in den Main-Kinzig-Kliniken die prekäre Lage der Krankenhausfinanzierung in Deutschland, hieß es angesichts des Defizits, das der Landkreis bereits im Laufe des Geschäftsjahres ausgeglichen habe. "Gerade in schwierigen Zeiten stehen wir uneingeschränkt hinter unseren Kliniken", betonte Stolz, forderte aber zugleich von der Bundespolitik Änderungen an der Krankenhausfinanzierung.

Bartsch nannte Ursachen für den Fehlbetrag: Die coronabedingten Ausgleichszahlungen seien Mitte 2021 ausgelaufen, die gestiegenen Kosten für Sachaufwendungen, Material und Personal seien zu einem großen Teil bei den Kliniken geblieben. Auch die Tatsache, dass rund um die Uhr Notfallleistungen vorgehalten werden müssten, die nicht vollständig refinanziert werden, habe zum Defizit beigetragen.

Verschiedene Schwerpunkte

Eine Folge des Jahresergebnisses betrifft die Entwicklung der beiden Standorte. Die Main-Kinzig-Kliniken setzen laut der Mitteilung darauf, Schwerpunkte zu bilden. Was bedeutet das für Patienten?

Gelnhausen sei ein umfassender Notfallstandort, außerdem werden hier komplexe Krankheitsbilder behandelt. In Zukunft soll das weiter vertieft werden. Als Beispiel nannte Bartsch die onkologische Versorgung, die in den letzten Jahren gezielt ausgebaut worden sei. Das Brustzentrum ist bereits etabliert, ebenso das gynäkologische Krebszentrum und das Darmzentrum. Zukünftig ist geplant, die Versorgung von Patienten mit Pankreaskrebserkrankungen zu erweitern: Aktuell im Entstehen ist ein viszeralonkologisches Zentrum.

In Schlüchtern hingegen finde eine Basis-Notfallversorgung statt. Zudem soll die endoprothetische Versorgung - also künstliche Knie- und Hüftgelenke - in Zukunft ausschließlich in Schlüchtern stattfinden. Damit wollen die Main-Kinzig-Kliniken terminsichere Operationen anbieten: Während in Gelnhausen aufgrund von Notfällen nicht selten geplante Operationen verschoben werden müssten, seien in Schlüchtern OP-Kapazitäten vorhanden, hieß es. 2019 haben die Main-Kinzig-Kliniken 540 prothetische Eingriffe an Knie und Hüfte vorgenommen, rund 260 davon in Schlüchtern. Die Ärzte Christoph Schreyer, aktuell Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Allgemein-, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie in Schlüchtern, sowie Matthias Schwab, derzeit Oberarzt der Klinik für Unfall-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie in Gelnhausen, arbeiten an diesem Schritt.

caw