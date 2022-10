Dieburger Martinsmarkt steht vor der Tür: Mix aus Markt und Mittelalter

Freizeit: 36. Dieburger Martinsmarkt vom 4. bis 6. November - Verena Anthofer ist neue Marktmeisterin

Dieburg 28.10.2022 - 14:45 Uhr 1 Min.

Der Martinsmarkt ist einer der größten Veranstaltungen im Ostkreis Darmstadt-Dieburg. Vom 4. bis 6. November steigt das Ereignis zum 36. Mal. Archivoto: Jens Dörr

Denn nach mehr als drei Jahrzehnten unter der (stets ehrenamtlichen) Regie des Dieburger Kaufmanns Alois Ostner, der von einer städtischen Jury dafür sogar zum "Dieburger des Jahres" gekürt wurde, hat eine neue Marktmeisterin die Federführung übernommen: Verena Anthofer. Auch sie erledigt ihre Aufgabe unentgeltlich.

Dabei stammt Anthofer gar nicht aus der Gersprenzstadt. Erst seit 2009 lebt die 49-Jährige, die gebürtige Kölnerin ist, in Dieburg. Ein paar Monate vorher, im November 2008, hatte sie dort eine wegweisende Verabredung gehabt: "Mein Mann und ich hatten unser erstes Treffen auf dem Martinsmarkt." Mit eben jenem Partner lebt sie seit nunmehr 13 Jahren in Dieburg, ist hier heimisch geworden. "Wir wohnen hier, wir wollen hier alt werden", erzählt Anthofer. Sie ergänzt: "Und wir wollen, dass die Stadt lebendig bleibt." Wozu sie, so schon 2020 ihr Entschluss, dann aber zunächst durch Corona ausgebremst, im Martinsmarkts-Team beitragen möchte. "Man kann ja nicht immer sagen, das sollen nur die anderen machen."

Verena Anthofer ist die neue Marktmeisterin des Dieburger Martinsmarkts. Foto: Jens Dörr

Damit ist auch ihr Vorgänger Alois Ostner glücklich. Er habe Anthofer mittlerweile als kompetente, verlässliche Frau kennen und schätzen gelernt und traue ihr die Führungsaufgabe zu. 2021 fungierte Anthofer, die als Abteilungsleiterin beim Rechenzentrum der TU Darmstadt arbeitet, bereits als Co-Marktmeisterin. Nun ist die vollends in ihre neue Rolle geschlüpft.

Mit Blick auf den diesjährigen Markt spricht sie von mehr als 120 Teilnehmern, darunter 16 aus Dieburg. Der Martinsmarkt wird am Freitag (4.) um 15 Uhr am Rathaus eröffnet. Am Samstag (5.) beginnt der Markt um 10 Uhr, am Sonntag (6.) um 11 Uhr. Am Freitag- und Samstagabend ist in der Regel deutlich länger etwas los als "nur" bis zum offiziellen Ende der Marktzeit um 21 Uhr. In der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul findet am Sonntag (20 Uhr) das traditionelle Abschlusskonzert statt, diesmal mit dem Dieburger Gospelchor RestaConNoi und Band. jed

