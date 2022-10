Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mit Bumpern auf Bowling-Erfolgskurs

Freizeit: In Dieburg hat die einzige Bowlinganlage im Kreis nach einer 150 000 Euro teuren Modernisierung wiedereröffnet

Dieburg 27.10.2022 - 15:40 Uhr 1 Min.

Bowling auf zwölf Bahnen: In Dieburg die einzige Anlage im Landkreis neu eröffnet worden. Foto: Jens Dörr

Zehn der zwölf Bahnen im Pinny's verfügen nun über solche Bumper. Hinter dem neuen Namen verbirgt sich die einzige Bowlinganlage im Landkreis Darmstadt-Dieburg, recht versteckt in der Benzstraße im Dieburger Industriegebiet-Nord. Bis Juni war dort das Pearl Bowling Center beheimatet. Drei Monate nach dem Ende seiner Ära ist die Freizeitstätte nun unter neuer Regie und infolge umfangreicher Arbeiten wieder geöffnet. Die Betreiber kommen aus Babenhausen und Aschaffenburg.

Einer von ihnen ist Geschäftsführer Andreas Heymann. Seine Mitstreiter und er hatten bis zum offiziellen Start am 30. September mächtig Stress. Kein Wunder: Galt es bis dato doch, eine ambitionierte Renovierung zu stemmen. Der Babenhäuser, der die Location mit zwei weiteren Babenhäusern und einem Aschaffenburger gepachtet hat, in Aschaffenburg unternehmerisch auch in die Fun Fabrik Bowl involviert ist und früher Diskotheken betrieb, verspricht: "Die Anlage ist nicht wiederzuerkennen!"

Tatsächlich hat sich Pinny's Fun & Bowling Place mit viel Schweiß und Geld binnen weniger Wochen hübsch für Amüsierwillige gemacht. "Das ganze Interieur wurde verändert", erläutert Heymann die Maßnahmen näher. "Wir haben eine neue Theke, einen neuen Sitzbereich. Es wurden modernere Maschinen, ein neues modernes Computersystem, eine neue Musik - und Lichtanlage sowie ein neuer Billard- und Spielebereich umgesetzt." Die Modernisierungskosten beliefen sich auf 150.000 Euro. Im Sommer realisierten die Macher den Umbau. Ende September erfolgte ein interner Start mit Testlauf. Kurz drauf öffnete die Freizeitstätte unter der neuen Führung erstmals für die Allgemeinheit.

Konzeptionell sei man "sehr auf Familien und Freizeitspieler ausgerichtet", erläutert Andreas Heymann. Dies unterstreichen neben den Bumpern auch spezielle Bälle für Kinder, die leichter als jene für die erwachsenen Spieler sind. Zudem will das Pinny's mit speziellen Angeboten für Kindergeburtstage beim jungen Publikum punkten. Ein Highlight für Erwachsene soll indes stets freitags und samstags ab 22 Uhr das Moonlight-Bowling mit Disco-Atmosphäre werden. In einem Bereich neben der Hauptfläche warten zudem Billardtische, elektronische Dartsboards, ein Tischkicker und ein Airhockey-Tisch auf Amüsierwillige. Ab November soll überdies ein weiterer, komplett abgetrennter Nebenraum für Gesellschaften mit bis zu 60 Personen genutzt werden können.

Jens Dörr