Mischborn in Weltall

Fasching: Mosbacher Knallgudsjen präsentieren fünfstündiges närrisches Programm

Schaafheim 29.01.2023 - 13:39 Uhr 2 Min.

An zwei Abenden genossen Hunderte Fastnachtsfreunde die närrische Gaudi, zu der die Knallgudsjen eingeladen hatten. Die neue Formation »Do noi, do naus« parodierte musikalisch die Ereignisse in Mosbach.

Fröhlich-bunt, schwung- und fantasievoll ging es zu auf der närrischen Reise ins All, wobei der Wartturm zur Rakete wurde, in der das dreiköpfige Fastnachtskomitee das Kommando führte. Trotz aller Weltraum-Ambitionen verloren die Raumschiff-Crew Alexandra Spielmann, Alexander Braun und Michael Nick, sowie ihre acht Knallgudsjen-Kollegen im Hintergrund nie die Bodenhaftung. Gekonnt kombinierten sie Beliebtes und Bewährtes mit frischen Ideen und dem Einsatz neuer Techniken.

Statt der gewohnten, handwerklich errichteten Kulisse bestand das Bühnenbild nun erstmals aus einer LED-Leinwand, auf der die Hintergrundbilder in schneller Folge wechselten, jeweils passend zu den Auftritten der Musik- und Tanzgruppen, der Protokoller und Büttenredner. Vom originellen Intro bis zum furiosen Abschluss nach rund fünf Stunden zeigten die Retter der Mosbacher Fastnacht, wie viel Ideenreichtum und technisches Geschick in der Gruppe steckt.

Die neunte Kostümsitzung, für die die Knallgudsjen verantwortlich zeichneten, begann mit einem Film, der die Vorbereitungen zur Zündung des »Doppel-Wumms« darstellte. Das dreiköpfige Komitee holte dabei mittels Teleportation alle Akteure des Abends auf sein Raumschiff, wobei sich nur der Stammtisch »Hartes Brot« etwas zierte und ein paar Anläufe brauchte, um an Bord zu kommen.

Die Verwendung alter Klapp-Handys und das Geräusch eines 56-K-Modems verliehen der Aktion eine zusätzliche Prise Ironie und einen Schuss Nostalgie. Die Kindergarde, die als erste Bühnenakteure den Abend tänzerisch eröffnete, konnte mit Tasten-Handys und Modems aus dem vorigen Jahrtausend sicher nichts mehr anfangen. Sven Arnold, ein Mann der ersten Knallgudsjen-Stunde, und Neuzugang Peter Geisenhof hingegen schon. Sie widmeten sich als Protokoller den Ereignissen in Mosbach, Schaafheim und der Welt. Der Blick aus dem All offenbarte da so einiges. Unter anderem die Vorgänge rund um das Neubaugebiet Mischborn.

Die Band »Do noi, do naus« hatte dem umstrittenen Wohngebiet sogar ein Lied gewidmet. Zur Melodie von »Banana boat« sangen sie: »Hey, Gemeinde, verkauf mir doch kein Grundstück«, bevor sie in futuristische Outfits stiegen und die Fastnachtsgalaxie verließen und die Bühne freigaben für die Zeitreise der Tanzgruppe New Generation.

Das Weltraum-Thema zog sich konsequent durch den Abend. Auch bei den Gästen. Ein besonders auffälliges Kostüm trug Tanja Schiefer. Im eng anliegenden, goldfarbenen Einteiler wurde sie zum Hingucker. Wen sie darstellte? »Na, diesen Roboter aus Star Wars.« Gemeint war C-3PO. Und wo sie das Kostüm gefunden hat? Klar - in den unendlichen Weiten des Internets.

Hintergrund: Knallgudsjen Die »Knallgudsjen«, eine elfköpfige Gruppe aus Mosbach und Radheim, fanden sich 2012 zusammen, um die Kostümsitzungen im Schaafheimer Ortsteil Mosbach zu retten. Bis dahin hatte der »Club der Heimatlosen« die Gaudi zur fünften Jahreszeit organisiert. Nach 30 erfolgreichen Fastnachtssitzungen zog sich die Gruppe aus der Organisation zurück. Die »Gudsjen mit dem Knall« sprangen ein, holten den Kulturverein mit ins Boot und luden 2013 erstmals zur Sitzung in die Mehrzweckhalle. Obwohl zwei Kampagnen ausfielen, blieben die Knallgudsjen im Fastnachts-Stand-by, hielten die Teams zusammen und feierten nun an zwei Abenden mit mehreren Hundert Gästen den närrischen Neustart. schme