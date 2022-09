Minus beim Gruppenwasserwerk Dieburg

Versorgung: Weniger Wasser an die Verbandsgemeinden geliefert - Verbraucher sparen

Eppertshausen 29.09.2022 - 14:33 Uhr 1 Min.

Weniger Wasser verbraucht: Das Gruppenwasserwerk Dieburg, das Wasser für 136 000 Einwohner fördert, konnte im vergangenen Jahr weniger Wasser ausliefern und machte rund 31 000 Euro Minus. Die Wasserversorgung war auch in diesem Dürresommer gesichert.

"Es wurde 2021 in den angeschlossenen Gemeinden und Städten unseres Verbandsgebietes weniger Wasser als erwartet verbraucht", stellte der kaufmännische Leiter des Zweckverbandes, Dietmar Birkenfeld, fest. Fazit: Aus Verbrauchersicht ist das ja eigentlich lobenswert und erfreulich, wenn sparsam mit dem Trinkwasser umgegangen wird. Aus Sicht eines Unternehmens, wie es der Zweckverband ist, allerdings weniger: Da wird mit einem gewissen Absatz kalkuliert.

Mit dem Verlust reduziert sich das Stammkapital des Zweckverbandes, das immerhin Ende des vergangenen Jahres bei rund 27,3 Millionen Euro lag, nur relativ geringfügig. Das Gruppenwasserwerk ist nach Angaben des kaufmännischen Leiters auf eine jährliche Wasserabgabe von rund 6,5 Millionen Kubikmeter vorbereitet. Das war auch in diesem Trockenjahr so, wo es wochenlang im östlichen Kreisgebiet, das zum Versorgungsgebiet zählt, kaum regnete. Das Gruppenwasserwerk musste nicht Alarm schlagen oder gar die Abgabe rationieren. Die Versorgung war in keiner Phase gefährdet. Birkenfeld deutete an, dass inzwischen augenscheinlich wieder etwas mehr Wasser von den Endverbrauchern genutzt wurde als im vergangenen Jahr. 2021 war allerdings auch deutlich niederschlagsreicher als 2022, das als Dürresommer in die Statistik eingeht.

Das Wasser des Gruppenwasserwerks stammt aus mehr als zwanzig Brunnen, die es aus Tiefen von bis zu etwa 60 Metern aus der Grundwasser-Zone fördern. Anschließend wird es im Wasserwerk aufbereitet und in das mehr als tausend Kilometer lange Leitungsnetz gepumpt.

In den zehn "Mitgliedsgemeinden" des Zweckverbandes war 2021 spürbar weniger Wasser als vorab erwartet aus den Leitungen entnommen worden. Das machte zum Beispiel für Babenhausen 3505 Euro weniger aus, in Dieburg knapp 3700 Euro weniger. Der "Wenigerverbrauch" in allen zehn Mitgliedsgemeinden summierte sich auf die erwähnten 30.911 Euro.

Zahlen und Fakten: Der ZVG Dieburg Das Wasserwerk Hergershausen des ZVG (Zweckverband Gruppenwasserwerk) Dieburg liegt an der Kreisstraße zwischen dem Babenhäuser Stadtteil Hergershausen und Eppertshausen. Laut dem ZVG liefern insgesamt 21 Tiefbrunnen Tag für Tag den mehr als 130.000 Menschen im Versorgungsgebiet durchschnittlich 18.000 Kubikmeter frisches Trinkwasser. Das Wasserwerk Hergershausen beliefert folgende Städte und Gemeinden mit Trinkwasser: Babenhausen mit Harpertshausen, Hergershausen, Harreshausen, Langstadt und Sickenhofen, Dieburg, Eppertshausen, Groß-Zimmern, Klein-Zimmern, Messel, Münster mit Breitefeld, Altheim, Otzberg, die Rodgauer Stadtteile Nieder-Roden und Rollwald, Rödermark, Schaafheim mit Radheim, Mosbach sowie Schlierbach. JhR