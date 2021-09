Mini-Vergnügungspark öffnet ab Samstag in Großkrotzenburg

Einen Mini-Vergnügungspark gibt es am Wochenende in Großkrotzenburg. Foto: Karin Klemt

Weder gibt es ein großes Festzelt noch publikumsträchtige Attraktionen wie etwa die Highland Games, dafür einen Autoscooter und ein Kinderkarussell. Auch ein Angelspiel und Buden mit Crepes und süßen Kerbplatz-Klassikern wie Popcorn oder gebrannten Mandeln hat die Schaustellerfirma Schmitt aufgestellt. Geöffnet ist der Mini-Vergnügungspark an diesem Samstag, Sonntag und Montag unter strengen Corona-Auflagen. So gilt neben der 1,5-Meter-Abstandsregel eine Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Statt Plastikchips geben die Kassen an Karussell und Scooter Einweg-Fahrkarten aus Pappe aus, alle Fahrzeuge und Karussellfiguren werden regelmäßig desinfiziert.

kko