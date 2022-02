Michael Ruf (parteilos) will das Rathaus in Großkrotzenburg erobern

Bürgermeisterwahl am 6. März

Die Schleuse ist für Michael Ruf einer der Dreh- und Angelpunkte in Großkrotzenburg. Für einen Bürgermeister, findet er, gibt es dort Arbeit.

Eigenständig bleiben, aufräumen und mehr für den sozialen Zusammenhalt tun. So skizziert Michael Stephan Ruf die grobe Agenda für das Amt, das er am 6. März erobern will. Mit fast 25 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung bringt der 70-Jährige auch eine Liste konkreter Ziele für den künftigen Großkrotzenburger Bürgermeister mit - keineswegs nur solche, die ein grüner Hintergrund erwarten lässt.

Aus der grünen Ecke heraus hat Ruf in den 1990er Jahren Anlauf für den Sprung in die aktive Politik genommen. Von 1994 an engagierte er sich in der Bürgerinitiative gegen eine Müllverbrennungsanlage, die der damalige Staudinger-Betreiber am Kraftwerk bauen wollte. Ein Bürgerentscheid stoppte das Projekt. 1997 wurde Ruf erstmals in die Gemeindevertretung gewählt, als Kandidat von Bündnis 90 / Die Grünen.

Wurzeln in der grünen Politik

Ihnen kehrte er nach eigenen Worten bald darauf den Rücken, weil er den »völkerrechtswidrigen« Bundeswehr-Einsatz im Kosovo und die Steuerpolitik der Bundespartei missbilligte. Als lokale Alternative wirkt seit 2001 der Verein Krotzebojer Grüne, den Ruf mit aus der Taufe hob und bis 2020 mit kurzen Unterbrechungen im Gemeindeparlament vertreten hat. Als Fraktionschef und vor allem als Vorsitzender des Umwelt- und Bauausschusses prägte er die Ortspolitik über viele Jahre mit.

Auch sonst spiegelt Rufs Engagement seine Verbundenheit mit der Heimat, deren »dörflichen Charakter« er erhalten und gegen steigenden Siedlungsdruck verteidigen will. Als Fördermitglied gehört er der Freiwilligen Feuerwehr an und gründete einen Verein, der am Römerkastell ein historisches Backhaus bauen will.

Mit seinem Oldtimer-Traktor pflegt Ruf Streuobstwiesen, gehört auf Orts- und Kreiseben dem Naturschutzbund (Nabu) an und frönte lange einem dezidiert ländlichen Hobby: Als Mitgründer des Vereins zur Erhaltung des Bunten Bentheimer Landschweins züchtete der geborene Unterfranke norddeutsches Borstenvieh.

Solche Bodenständigkeit verbindet Ruf mit klaren Kanten und taktischem Geschick. Aktuell stemmt er sich gegen Tendenzen, dem strukturellen Finanzproblem der Kommune mit einer Eingemeindung nach Hanau oder forciertem Einwohner-Zuwachs zu begegnen: Einer »Verstädterung« müssten der lokale Zusammenhalt und die gute Nachbarschaft zum Opfer fallen. Vorstellen kann sich Ruf ein kleines, »autoarmes« Wohngebiet in Bahnhofsnähe auf maximal 3,5 Hektar.

Ach ja, die Bahn: Eine Fortführung der »Bembel« aus dem Kahlgrund über Großkrotzenburg bis Frankfurt hat sich Ruf als Ziel gesetzt. Überörtlicher Fahrradverkehr braucht aus seiner Sicht den barrierefreien Schleusenübergang, der zwar immer wieder diskutiert, bislang aber nicht angegangen worden sei. Die verhärtete Front zwischen Parlament und Bürgermeister will er aufweichen, indem er die Vertreter der Parteien im Gemeindevorstand einzeln mit der Umsetzung von Beschlüssen betraut.

Mehr tun müsse freilich auch der Rathauschef, betont Ruf - nachrechnen und dann die Bürger entscheiden lassen, ob die Gemeinde das privatisierte Strandbad zurückhole. Über den Staudinger-Umbau »auf Augenhöhe« verhandeln und den Konzern daran erinnern, dass »Eigentum verpflichtet«. Erste Aufgaben für sich selbst hat Ruf, sollte er gewinnen, auch schon festgezurrt: »Kassensturz« machen und einen soliden Haushalt vorlegen. Und: Sobald die Pandemie das zulasse, brauche Großkrotzenburg wieder ein Schleusenfest.

Oliver Klemt

Zur Person: Michael Ruf Geboren wurde Michael Ruf 1951 jenseits der Landesgrenze im unterfränkischen Michelbach, das heute zu Alzenau gehört. Immerhin sein halbes bisheriges Leben, 35 Jahre, hat er in Großkrotzenburg verbracht. Der Kandidat ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ins Rennen um das Bürgermeisteramt ist der erfahrene Kommunalpolitiker als letzter Bewerber kurz vor Weihnachten eingestiegen, wenngleich es vorher schon Gerüchte über seine Kandidatur gab. Seinem Berufsabschluss nach ist Michael Ruf Maschinenschlosser. An der Fachhochschule Frankfurt hat er später Sozialarbeit studiert, erwarb dann aber einen IHK-Abschluss als Bürokaufmann und war zuletzt in der Geschäftsführung eines Autohauses tätig. Inzwischen ist der älteste unter den Bewerbern seit Jahren Rentner. (kko)