Meilenstein für die Schulen

Bildung: Mensa-Neubau für elf Millionen Euro in Babenhausen in Betrieb genommen - Mehr als nur essen

Babenhausen 21.03.2022 - 17:21 Uhr 2 Min.

Die neue Mensa: Der trutzige Multifunktionalbau für rund elf Millionen Euro soll gleich drei Schulen zum Essen, Lernen und Verweilen dienen.

Gleich drei Schulen sollen in den Genuss kommen, hier zu speisen. Und: Neben der Mensafunktion lässt sich das moderne Gebäude als Schulaula nutzen, bietet auf den 2400 Quadratmetern Nutzfläche zudem Musikräume, eine Zukunftswerkstatt zur Berufsorientierung, eine zusätzliche Cafeteria, Lehrküche und Probenraum. Drei Schulen, drei Schulformen, ein Standort - und viele Chancen, mehr daraus zu entwickeln. Mit Architekt, Baufirmen, Schulkollegien und viel politischer Prominenz wurde am Montagmorgen die neue Mensa in Babenhausens Kernstadt in Betrieb genommen.

Ursula Pullmann, stellvertretende Schulleiterin der JSS, begrüßte die Gäste und lobte, dass trotz langer Rednerliste Vieles kompakt und kurz gesagt wurde. Häppchen, Informationen und Führungen für die Gäste waren in der Feierstunde freilich ein Muss. Als die Pausenklingel ertönte, sausten die eigentlichen Nutzer der Mensa die Treppe hinauf, um in der Cafteria eine erste Kostproben zu nehmen.

Drei Schulleitungen sind überglücklich: »Das markiert einen Meilenstein für die Schullandschaft in Babenhausen«, sagte Anja Heimer. Die Schulleiterin der Bachgauschule, dem benachbarten Oberstufengymnasium, schilderte die seit Jahren beengten Verhältnisse an ihrer Schule. Nun haben die rund 400 Gymnasiasten in nur zwei Minuten Fußweg die Chance, zu speisen und weitere Optionen des multifunktionalen Gebäudes zu nutzen.

Das moderne, kubische Haus aus Holz, Zement und Glas steht für einen Wandel in der Begrifflichkeit vom Lehr- und Lernort. »So etwas hätte ich mir zu meiner Schulzeit gewünscht«, so der Bürgermeister. »Hier lässt sich ein moderner Campusgedanke verwirklichen«, schwärmte dann auch Peter Baumann, Schulleiter der Edward-Flanagan-Schule. Die Förderschule mit Schwerpunkt Lernen ist seit Jahren auf einem zähen Weg zur Ganztagsschule - und nun ein ordentliches Stück weitergekommen.

Zudem können durch schulübergreifende Projekte neue Wege des Miteinanders gegangen werden. Etwa in der Lehrküche, wo Schülern gesundes Kochen vermittelt werden soll. Rund 1000 Essen will Caterer Wiwicook täglich frisch produzieren - die Hälfte davon soll an andere Schulen ausgeliefert werden. Mit 1080 Schülern von der fünften bis zur zehnten Klasse sowie dem entsprechenden Kollegium ist die JSS die zahlenmäßig größte Nutzergruppe.

Von den ersten Planungen vor zehn Jahren bis zur Eröffnung ist ordentlich Zeit vergangen. Die Einweihung kommt angesichts geburtenstarker Jahrgänge und Zuwanderung in den Landkreis keine Minute zu früh. Das alte Mensagebäude der Gesamtschule würde daher nicht wie ursprünglich geplant abgerissen, teilte der Erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler mit. Vielmehr soll das Gebäude erhalten und für rund 550.000 Euro ertüchtigt werden, um der Bachgauschule als Erweiterungsfläche zu dienen.

Weil Babenhausen einwohnermäßig ordentlich zulegen wird, plant der Kreis bereits an der nächsten Stelle: Um für den Zuzug gewappnet zu sein, muss das neue Stadtquartier Kaisergärten eine Grundschule erhalten.

Ursula Friedrich