Mehr Stellfläche für den Radverkehr in Hanau

Verkehr: Städtische Bahnhöfe erhalten insgesamt 55 neue Fahrradbox-Stellplätze

Hanau 08.07.2022 - 10:08 Uhr < 1 Min.

40 dieser Stellplätze werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Hauptbahnhof bereitgestellt, 15 weitere sind am Bahnhof Wilhelmsbad verfügbar. Die Stadt Hanau reagiert damit auf die hohe Nachfrage beim Hanau Bürgerservice, der die Vermietung der Stellplätze übernimmt.

Am Hauptbahnhof werden auf der Nordseite insgesamt 30 Radeinstellungen in doppelstöckigen Fahrradboxen zur Verfügung stehen, auf dem Parkplatz Röderseestraße sind zehn weitere Abstellmöglichkeiten verfügbar. In Wilhelmsbad werden einstöckige Boxen aufgestellt, die Platz für insgesamt 15 Radeinstellungen bieten. Zehn dieser Boxen werden auf dem P+R Parkplatz an der Hochstädter Landstraße aufgestellt, fünf weitere befinden sich auf der Südseite des Bahnhofs neben den bereits bestehenden Fahrradboxen.

Die neuen Stellflächen kosten nach Angaben der Stadt insgesamt 130.000 Euro. 80 Prozent dieser Gelder werden mit Bundes- und Landesmitteln aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" finanziert. Der Bund und das Land Hessen hatten der Stadt Hanau die entsprechenden Fördermittel im Mai 2021 zugesagt. Weitere 152.000 Euro aus diesem Fördertopf fließen in die einheitliche Beschilderung des Radwegenetzes.

Wer einen Fahrradbox-Stellplatz anmieten möchte, kann sich bei den Mitarbeitern des Hanau Bürgerservice melden: Tel. 06181 295-8135.

jo