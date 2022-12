Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Schutz für den Auenverbund Kinzig

Landschaft: Regierungspräsidium Darmstadt setzt Anhörung nach Corona fort

Hanau 11.12.2022 - 18:32 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Großflächig überschwemmte Auenareale bei Erlensee. Foto: Regierungspräsidium Darmstadt

Das Regierungspräsidium Darmstadt wollte die Schutzgebietsverordnung bereits 2020 modernisieren und an die aktuelle Rechtslage anpassen, konnte die dafür vorgesehene Anhörung jedoch aufgrund der Pandemie nicht zu Ende führen. Dies wird nun nachgeholt und das entsprechende Verfahren erneut eingeleitet.

Über 10.000 Hektar Fläche

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Fläche von mehr als 10.000 Hektar und umfasst nahezu den gesamten Main-Kinzig-Kreis, den Osten des Wetteraukreises sowie zwei Kommunen im Vogelsbergkreis. Die durch Grünland geprägte Landschaft entlang der Kinzig und der Gewässer in ihrem Einzugsgebiet ist bedeutsam für die Erholung und den Ressourcenschutz. Sie dient vielen Fisch- und Vogelarten sowie dem Biber als Lebensraum. Nicht zuletzt wird die Sicherung und Freihaltung der Auen in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse wichtiger.

Änderungsvorschläge, die in den vergangenen beiden Jahren beim RP eingegangen sind, sind - sofern möglich - in den vorliegenden Entwurf der Schutzgebietsverordnung eingeflossen. Die Veränderungen der Regelungen orientieren sich grundsätzlich an jenen, die es bereits beim Auenverbund Wetterau gegeben hat. Die Abgrenzung des Schutzgebiets soll künftig auf einer genaueren Karte erfolgen, wodurch sich die Flächen im Einzelnen jedoch nur geringfügig verändern. Wie bisher soll die Landwirtschaft nicht eingeschränkt werden.

Unterlagen liegen aus

Anregungen und Bedenken zur geplanten Schutzgebietsverordnung können bis zum 28. Februar beim Regierungspräsidium, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt, naturschutz-schutzgebiete@rpda.hessen.de, vorgebracht werden.

Die Unterlagen können vom 8. Dezember bis einschließlich 27. Januar 2023 im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen, Barbarossastraße 24, sowie bei der Stadtverwaltung von Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Straße 47, eingesehen werden. Der Entwurf der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist außerdem auf der Website des Regierungspräsidiums einsehbar.

bLink: https://rp-darmstadt.hessen.de/veroeffentlichungen-und-digitales/oeffentliche-bekanntmachungen/naturschutzrecht/landschaftsschutzgebiet-auenverbund-kinzig