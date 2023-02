»Mehr Realität, weniger Fiktion«

Hintergrund: Schulbau-Projekte im Ostkreis

Diese Projekte im Osten des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind in der aktualisierten Investitionsplanung des Schulbau-"Zukunftsprogramms" vorgesehen:

Neubau der Grundschule in Babenhausen: Für die dreizügige Grundschule auf dem Kasernengelände in Babenhausen steht laut Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) die Auswahl des Architekturbüros unmittelbar bevor. Entstehen soll ein neuer Trakt mit Klassenräumen für rund 300 Kinder. Verwaltung und Mensa sollen in einen Bestandsbau integriert werden. Die von den Soldaten zurückgelassene Sporthalle soll weiter genutzt werden. Für das Gesamtvorhaben kalkuliert der Kreis rund 30 Millionen Euro. Dieses Jahr sollen unter anderem 1,2 Millionen Euro für den Ankauf des Grundstücks und 2,7 Millionen Euro für die Planung ausgegeben werden. Gebaut werden soll vor allem in den Jahren 2024 und 2025. Die neue Babenhäuser Grundschule soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Neubau der Alfred-Delp-Schule in Dieburg: Das Oberstufengymnasium soll im Süden der Stadt, auf der grünen Wiese, neu entstehen. Die Fertigstellung des 41-Millionen-Euro-Vorhabens scheint derzeit frühestens 2028 möglich.

Erweiterung der John-F.-Kennedy-Schule in Münster: Eine der größten Grundschulen in ganz Hessen entsteht in Münster, wenn die schon jetzt große John-F.-Kennedy-Schule erweitert und künftig sechszügig sein wird. Mitte März soll der Zubau von 24 Klassenräumen beginnen und im April 2024 abgeschlossen sein. Auch eine neue Mensa mit Platz für Ganztagsbetreuung sowie in Modulbauweise neue Büros für die Verwaltung entstehen. Gesamtkosten: rund 17 Millionen Euro.

Neubau der Schule auf der Aue in Münster: Der fast vollständige, an selber Stelle vollzogene Neubau der Münsterer Schule auf der Aue, die zwischen der fünften und zehnten Klasse auch fast alle Eppertshäuser und mehrere Dutzend Dieburger besuchen, steht derweil kurz vor der Fertigstellung: Im vorerst letzten Schritt werden in den Osterferien die Bauarbeiten im neuen Trakt mit Mensa und Aula, Werkräumen und Lehrküche beendet. Die Großbaustelle Aue-Schule existierte rund zehn Jahre lang und verschlang 33 Millionen Euro. Ein weiterer, ursprünglich auch noch geplanter Neubau für die Neunt- und Zehntklässler wird nicht mehr realisiert. Stattdessen werden sie weiter im Holzgebäude der "mobi:skul" beschult. jed