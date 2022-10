Medizinzentrum soll im Sommer fertig sein

Gesundheit: Richtfest in Großkrotzenburg - Besetzung mit Ärzten und Dienstleistern steht fest

Großkrotzenburg 20.10.2022 - 15:55 Uhr 1 Min.

Im Rohbau fertig und voraussichtlich im kommenden Sommer bezugsfertig ist das neue Ärztehaus der Medzentrum Großkrotzenburg GmbH. Am Mittwoch war an der Kahler Straße Richtfest.

Während das viergeschossige Gebäude an der Kahler Straße gegenüber dem Oberwaldstadion der Vollendung entgegengeht und laut Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU) voraussichtlich plangemäß im kommenden Sommer eröffnet werden kann, steht die Besetzung mit Ärzten und Dienstleistern fest. Einziehen werden nach Angaben von Alexander Bechtler, Geschäftsführer des Bauherrn Medzentrum Großkrotzenburg GmbH, neben drei Allgemeinmedizinern eine Hautarzt- und eine Zahnarztpraxis. Zudem kommen eine Tagespflege für Senioren, eine Apotheke, Praxen für Physiotherapie und Osteopathie sowie eine Station für Beatmungspflege und ein Fitnesscenter unter.

Auf Wohnungen, vor dem Baubeginn im vergangenen März für den Fall mangelnder Nachfrage vorgesehen, verzichtet der Bauträger Ideenwelt Gesundheitsmarkt (IGW) aus Gießen gänzlich. So diene der Neubau vollständig der Stärkung der sozialen Infrastruktur, betonte Bechtler, dies weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Die Initiative, einem drohenden Ärztemangel frühzeitig zu begegnen, sei gleichwohl aus der Gemeinde selbst gekommen. Die Bürgermeisterin erinnerte an einen CDU-Antrag im Jahr 2016, angeschoben von der Ärztin Angela Kaus-Krammel und in der Folge von allen Fraktionen mitgetragen.

Zukunft hat das Medzentrum-Modell, von IWG laut Bechtler seit rund 20 Jahren entwickelt, aus seiner Sicht vor dem Hintergrund sich wandelnder Ansprüche - sowohl der Patienten als auch junger Mediziner, die nicht mehr wie der klassische Hausarzt als »Einzelkämpfer« mit eigener Praxis, sondern in größeren Verbünden mit geregelten Arbeitszeiten und Teilzeitmöglichkeiten arbeiten wollten. Der angestellte Arzt werde künftig die Regel sein, meint Bechtler - auch im ländlichen Raum, wo IWG die meisten Projekte starte.

Im Main-Kinzig-Kreis haben die Gießener bereits ein Medzentrum in Gründau-Lieblos errichtet und planen laut Landrat Stolz ein weiteres in Wächtersbach. Auch der Kreis selbst unternehme einiges, um die Haus- und Facharztversorgung in der Fläche zu erhalten. So habe ein vor drei Jahren gestartetes Förderprogramm bereits 51 Praxisprojekte in 20 Kommunen unterstützt.

kko