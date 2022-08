Marion Ebel: Die Freundin der Wölfe

Marion Ebel: Die Freundin der Wölfe

Reihe "Spessart-Köpfe"

Hanau, Wildpark Alte Fasanerie: Wolfs-Betreuerin Dr. Marion Ebel mit Polarwölfen. Marion Ebel

Die promovierte Verhaltensbiologin, Jahrgang 1961, hat im staatlichen Wildpark Alte Fasanerie des Hanauer Stadtteils Klein-Auheim zwei Generationen von Tundrawölfen mit der Flasche großgezogen.

Gerade macht Ebel Schlagzeilen mit kleinen Grauwölfen, dem ersten eigenen Klein-Auheimer Wolfsnachwuchs seit 27 Jahren. Und zu Wölfen hat sie auch als Spessart-Botschafterin etwas zu sagen: "Ist ein schöner Wald für sie." Sesshaft seien die Tiere dort aber noch nicht geworden.

Sonst würde sie heute vielleicht in Neuseeland leben

Zwar geht die Arbeit der Wildbiologin in der Alten Fasanerie weit über die Betreuung der Wölfe hinaus. Die heute 60-Jährige sieht sich als "Mädchen für alles", ist für die Kasse genauso zuständig wie für die Kontakte zur Presse (die sie gerne pflegt). Aber ihre Herzensangelegenheit sind die Wölfe. Als sie 1993, zunächst über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, in den traditionsreichen Wildpark kam, war ihr klar: "Ich würde nur bleiben, wenn ich Wölfe aufziehen könnte." Sonst würde sie heute vielleicht die Tierwelt Neuseelands erforschen und dort leben, wie es ihr Bruder tut.

Ihr Wunsch wurde aber wahr: Sie konnte in Klein-Auheim tatsächlich Wölfe aufziehen und damit eine Saat aufgehen lassen, deren Keim in der Kindheit in ihrer Altenhaßlauer Lebensmittelhändler-Familie gelegt worden war. Die Mutter war sehr tierlieb, einen Collie führte Marion damals schon aus (wie heute wieder ihre Bailey). Nach dem Abitur im "Grimmels", dem Gelnhäuser Grimmelshausen-Gymnasium, legte sie im Biologie-Studium in Marburg den Schwerpunkt auf Ethologie, also die vergleichende Verhaltensforschung. In ihrer Doktorarbeit schrieb sie über Aktivitätsphasen von Labormäusen.

Doch angetan hatten es ihr größere Säugetiere. "Ich wollte schon immer, so lange ich denken kann, ein eigenes Wolfsrudel«, sagte sie einmal in einem Interview mit dem "Hanauer Anzeiger" (HA). "Und der Menschheit zeigen, dass der Wolf nicht böse ist."

Mit diesem Urteil wachsen viele Jungen und Mädchen auf. Sie hören vom gefräßigen Wolf mit den sieben Geißlein. Dagegen, so sagt Marion Ebel, dürfe der auch nicht gerade harmlose Bär als Stofftier im Kinderwagen mitfahren. Wölfe sind in ihren Augen "gut für die Natur", ernähren sich überwiegend von Wild und können von Schafen ferngehalten werden: "Wenn einer von einem guten Elektrozaun richtig eine gesemmelt bekommt, geht er nie mehr ans Schaf", sagt Ebel. Nötig seien auch gute Herdenschutzhunde und eine finanzielle Unterstützung der Schafhalter.

Sie liebt den Wolf wegen dessen Direktheit: "Da wissen sie sofort alles." Auch sie selbst sei ein "sehr direkter Mensch", sagte die Biologin im HA-Interview. Man glaubt dies gerne, wenn man ihrem hessisch angehauchten lebendigen Erzählfluss eine gute Stunde lang auf einer Bank im Wildpark folgt.

Wir wechseln zum Gehege der weißen Tundrawölfe, wo Inuq, Aslan und Monja zum Tor eilen, als sie ihre "Wolfsmutter" erblicken. Schnell bekommen die drei elfjährigen Geschwister ihre Streichel- und Drückeinheiten. Marion Ebel führt den problemlosen Kontakt darauf zurück, dass sie die Tiere antiautoritär erzogen hat. Sie stehe außerhalb der Rangordnung, komme als Gast und sei kein Mitglied oder gar die Chefin des Rudels. Gleichwohl seien die Tiere auf sie "geprägt", wie der verhaltensbiologische Fachausdruck heißt. Angegriffen oder gar verletzt worden sei sie noch nie, sagt sie. Im Gegenteil: Sie stimmt mit dem Rudel gern ein "Wolfsheulen" an.

Frischling in der Wohnung beherbergt

Für ihre Tiere macht Ebel fast alles. Zehn Jahre lang sei sie wegen der Wolfsbetreuung nicht in Urlaub gefahren, sagt sie. Neulich beherbergte sie sogar einen Wildschwein-Frischling daheim in Gründau (Main-Kinzig-Kreis), weil sie keine andere Überlebenschance für das Tier sah. Zurück in den Wildpark ging es erst, als Sissi so kräftig geworden war, dass sie sogar Möbel umwarf. Das war dann auch Marion Ebel zuviel gewesen, ihrer un- konventionellen Gastgeberin. Nicht alltäglich ist auch das "absolute Hobby" Ebels: Sie spielt gern und gut Poker.

Claus Morhart

