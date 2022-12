Mann in Flörsheim erstochen

Flörsheim am Main 17.12.2022 - 10:56 Uhr

Die beiden waren gegen 21.40 Uhr in einem Gebäude in Flörsheim am Main (Main-Taunus-Kreis) aneinandergeraten, in dem sich eine Bar, ein Kiosk und Restaurant-Imbisse befinden. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Oberkörper, denen es noch am Tatort erlag, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Nähere Details zu den Umständen der Tat und den Tatbeteiligten konnte die Polizei zunächst nicht machen.

dpa/lhe