Mann findet funktionsfähiges Sturmgewehr an Bundesstraße

Fundort abgesucht

Der 23-Jährige habe die Waffe zur Polizei gebracht, teilte diese am Montag mit. Beamte suchten den Fundort an der B3 im Stadtteil Berkersheim ab, konnten jedoch nichts anderes Auffälliges finden. Der junge Mann hatte die Waffe den Angaben nach am Sonntagvormittag an einer Böschung gefunden.

dpa