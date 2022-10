Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mann bei Messerangriff auf Lullusfest verletzt

Polizei sucht Zeugen

Bad Hersfeld 15.10.2022 - 14:26 Uhr < 1 Min.

Der junge Mann soll gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag unvermittelt auf den 25-Jährigen eingeschlagen haben. Es folgte den Angaben zufolge eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 23-Jährige mehrmals auf den anderen Mann eingestochen habe und floh. Eine Polizeistreife konnte ihn später festnehmen. Der 25-Jährige kam in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

dpa