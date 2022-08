Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Main-Kinzig-Kreis zentralisiert Beratung für Ukrainer

Soziales: Anlaufstellen in Gelnhausen und Hanau

Gelnhausen 10.08.2022 - 17:12 Uhr < 1 Min.

In Hanau gebe es bereits seit Anfang März am Hauptbahnhof eine Beratung, die Orientierung, Ankommen und Arbeiten erleichtert. Die Hanauer Stelle erweitere nun ihr Angebot.

Ziel des Main-Kinzig-Kreises sei es, dass Betroffene sich unbürokratisch aus einer Hand informieren können, ungeachtet dessen welches Amt oder welcher Rechtskreis zuständig ist, heißt es. Das KCA weist ukrainische Geflüchtete an seinen Standorten nun ab sofort mit Aushängen auf das Beratungsangebot im Gelnhäuser Main-Kinzig-Forum und am Hauptbahnhof in Hanau hin.

