Main-Kinzig-Kreis würdigt soziales Engagement

Auszeichnung: Bürgerhilfe Bruchköbel, Betreuungsverein Main-Kinzig und Ärztin Maria Haas-Weber erhalten Preis

Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler wird die Auszeichnung am Donnerstag, 2. Juni, in Gelnhausen überreichen. Der Sozialpreis ist laut Mitteilung der Kreisverwaltung mit 7000 Euro dotiert, die Gewinner teilen sich die Summe.

Die Bürgerhilfe Bruchköbel mit ihren etwa 1200 Mitgliedern rückt die Idee des sozialen Füreinanders seit fast 20 Jahren in den Mittelpunkt. Ehrenamtlich engagiert sich der Verein auch bei der Tafel in Gelnhausen und in der Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe in Erlensee. Das Engagement kommt laut Pressemitteilung vor allem Menschen zugute, die allein leben und den eigenen Alltag aufgrund von Einschränkungen nur bedingt selbstständig meistern und soziale Kontakte nur schwer pflegen können.

Der Betreuungsverein Main-Kinzig bietet rechtliche Betreuungen. Auch werden Informationssuchende bei Fragen zum Betreuungsrecht und zu Vorsorgevollmachten beraten. Der Verein besteht seit 29 Jahren. In dieser Zeit wurden Hunderte von Informationsveranstaltungen im Kreisgebiet angeboten. Eines der Ziele des Vereins ist laut Pressemitteilung die Förderung der rechtlichen Betreuung im Ehrenamt. Zu den mehr als 100 Mitgliedern zählen sowohl Angehörige von Betroffenen als auch ehrenamtlich tätige Bürger, die sich sozial engagieren möchten. Gemeinsam führen sie etwa 320 ehrenamtliche Betreuungen in der Region.

Maria Haas-Weber, Vorsitzende des Fördervereins für Palliative Patienten-Hilfe Hanau, engagiert sich seit 20 Jahren in der palliativen Versorgung. Die von ihr initiierten, geförderten oder begleiteten Projekte zur Verbesserung der Versorgungssituation sind vielfältig. Sie reichen laut Pressemitteilung von der Palliativoase über das Team der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), den Runden Tisch des SAPV bis zum Pflegestützpunkt des Kreises und dem Expertenteam Palliative Pflege (EPP). In ihrer Funktion als Weiterbildungsärztin gibt sie jungen Medizinern ihr Wissen weiter.

