Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Main-Kinzig-Kreis unterstützt Handwerkerzentrum Hanau

Hanau 09.12.2022 - 14:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann überreichte mit der stellvertretenden Leiterin des Wirtschaftsreferats, Iris Jander, einen Scheck an Kreishandwerksmeister Martin Gutmann und die BTZ-Leiterin Nicole Laupus.

"Wir brauchen dringend auch in Zukunft gut ausgebildete, hoch qualifizierte Fachkräfte im Handwerk", sagte Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann mit Blick auf den Bewerbermangel, über den viele Ausbildungsbetriebe klagen. Er regte an, noch stärker auch Geflüchtete zu berücksichtigen. Der Main-Kinzig-Kreis unterstützt das BTZ bereits seit Jahrzehnten. Für die fachpraktische Unterweisung stehen verschiedene Werkstätten zur Verfügung, deren Ausstattung nach Auskunft von Kreishandwerksmeister Martin Gutmann auf dem neuesten Stand der Technik ist. Dadurch wird die duale Ausbildung in Berufsschule und Ausbildungsbetrieb optimal ergänzt.

Im Jahr 2021 gab es 63 Grundausbildungslehrgänge für das erste Ausbildungsjahr und 113 Anpassungslehrgänge für das zweite bis vierte Ausbildungsjahr. Es nahmen knappp 1800 Auszubildende teil: angehende männliche und weibliche Elektroniker, Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für SHK, Maler und Lackierer sowie Metallbauer und Friseure. Zudem bietet das BTZ Meistervorbereitungskurse an und es finden Gesellenprüfungen in den Werkstätten statt.

Josef Pömmerl