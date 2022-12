Main-Kinzig-Kreis hält 2023 an Impfstellen fest

Soziales: Niedrigschwelliges Gesundheitsangebot

Hanau 23.12.2022 - 14:02 Uhr < 1 Min.

Die Impf- und Aufklärungsangebote sind zunächst bis Ende 2023 befristet. Die Finanzierung der Stellen übernimmt zunächst der Main-Kinzig-Kreis, der jedoch um Unterstützung durch Bund und Land warb.

Im Oktober 2021 hatte der Main-Kinzig-Kreis direkt nach Ende der vom Land Hessen betriebenen Impfzentren eigene Impfstellen eröffnet. Auf dem Höhepunkt waren es sieben im Kreisgebiet, inzwischen wurde das Angebot auf die Standorte Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern zurückgeführt. Schon 2022 wurden die Impfstellen vom Gesundheitsamt für mobile Impfangebote oder Beratungen genutzt, daran will der Kreis nun auch 2023 anknüpfen.

Wolfgang Lenz, Leiter des Amts für Gesundheit und Gefahrenabwehr, freut sich über die Fortsetzung, wenn auch mit weniger Personal. Während die Anmietung der Liegenschaften in Gelnhausen (Am Ziegelturm 4) und Schlüchtern (Bahnhofstraße 6a) ohnehin noch über den Jahreswechsel hinausgegangen wäre, behält der Main-Kinzig-Kreis den Standort in der Hanauer Herrnstraße noch übergangsweise bis März bei. Dann wird der Umzug an eine andere Adresse im Stadtgebiet erfolgen.

Eine Säule bildet weiter das Corona-Impfangebot. Dazu wird es in allen drei Impfstellen wöchentlich einen oder zwei Termine geben. Das Impfangebot soll ausgeweitet werden, etwa für Masernschutzimpfungen.

Die zweite Säule bilden die Gesundheitsberatungen: Seit dem Frühjahr bietet das Gesundheitsamt wöchentlich in den Notunterkünften und Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete Gesundheitssprechstunden an. Bisher gibt es das Angebot zweimal pro Woche, laut Amtsleiter Lenz ist eine höhere Sprechstunden-Frequenz geplant.

Darüber hinaus könnten auch Gesundheitsdienstleistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes wie Schuleingangsuntersuchungen und Beratungen nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz ebenso in der Fläche angeboten werden wie Aufklärungskampagnen und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für Beschäftigte des Lebensmittelbereichs.

