Main-Kinzig-Kreis erreicht zweite Eskalationsstufe

Corona: Weitere Einschränkungen nach Überschreiten der Inzidenz-Marke von 50

Zusätzlich zu den bereits ab der Stufe 35 geltenden Maßnahmen schreibt das Eskalationskonzept der Hessischen Landesregierung beim Überschreiten der 50er-Marke das generelle Tragen von Nasen-Mund-Schutz vor »in Gedrängesituationen, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können«. Zudem gilt eine Begrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene). Dies gilt auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen. Wer ins Fitnessstudio, ins Schwimmbad, in die Innengastronomie, zum Frisör oder ins Museum gehen möchte, muss dann die sogenannte 3G-Regel einhalten und somit entweder geimpft, genesen oder aktuell getestet sein.

»Wir sind erneut an dem Punkt, an dem wir alle unserer Verhalten überprüfen müssen, um dem Virus möglichst wenig Chancen zu bieten - das gilt fürs Impfen als auch für die Regeln bei Veranstaltungen oder Aktivitäten. Die erste Regel ist wie immer die Eigenverantwortung«, sagt Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. Die im Landkreis aktuell registrierten Infektionen spiegelten die aktuelle Situation im gesamten Land wieder. »Auch bei uns ist die vierte Welle angekommen, das exponentielle Wachstum zeigt sich alleine schon in der hohen Dynamik der letzten Tage«, so Simmler weiter. Die aktuell rund 60 Neuinfektionen am Tag seien derzeit auch aufgrund der vielen Kontaktpersonen eine Größenordnung, die von der Gesundheitsbehörde erneut nur mit besonderer personeller Verstärkung zu bewältigen sei. Simmler verweist in dem Zusammenhang auch auf die durch den Landkreis mit entwickelte App-Lösung DAICY, die gerade zur Dokumentation von Kontakten, aber auch von Testergebnissen oder Impfzertifikaten Möglichkeiten bietet.

Originalmitteilung des Main-Kinzig-Kreises (gekürzt)

Pressestelle des Main-Kinzig-Kreises