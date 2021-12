Main-Kinzig: Betreiberwechsel und neue Expressbuslinie

ÖPNV: Verkehrsgesellschaft weist auf Änderungen hin

Hanau 09.12.2021

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat im Sommer eine Ausschreibung seiner Buslinien vorgenommen. Hiervon sind die Regionalbuslinien 562, 563 und 566, die Schulbuslinien 42S, 44S, 46S sowie die X-Buslinien X57, X64, X93, X94 und X95 betroffen. Am 12. Dezember wird es hier zu einem Betreiberwechsel kommen. Bei den Linien X57, X64 und X93, X94 und X95 löst die Stroh Bus-Verkehrs GmbH aus Altenstadt die bisherige Betreiberin BRH Viabus GmbH ab.

Auch auf den regionalen Linien 562, 563, 566 und n61 sowie den Schulverkehren 42S, 44S und 46S wurde BRH Viabus abgelöst: Hier hat DB Regio Bus Mitte GmbH den Zuschlag vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und dem Landkreis Aschaffenburg erhalten. Beide nehmen den Betrieb am 12. Dezember auf. Diese Linien im liegen Verantwortungsbereich des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

Die Expressbuslinie X93 und X94 wurden aus dem bisherigen Angebot der X93 entwickelt. Sie stellen die Busverbindung zwischen Erlensee beziehungsweise Neuberg und Hanau her. Mit den beiden unterschiedlichen Linienwegen in Langendiebach (Erlensee) wird der bisherige Ringverkehr aufgegeben und Neuberg (insbesondere Rüdigheim) besser angebunden. Das zukünftige Angebot ist auf die Regionalbahnen sowie auf die S-Bahnlinien S8/S9 am Hanauer Hauptbahnhof ausgerichtet.

Verbindung nach Frankfurt

Mit der Buslinie X95 wird eine neue Expressbuslinie eingerichtet. Diese verbindet Büdingen über Ronneburg, Erlensee und Bruchköbel nach Frankfurt-Enkheim mit Anschlüssen an die U-Bahn-Linien U4 und U7 und somit an die Frankfurter Innenstadt. Unter der Woche ist sie von 6 bis 9 Uhr sowie 12 bis 19 Uhr im Stundentakt unterwegs, am Wochenende fährt sie im Zweistundentakt.

Um auch die Anschlüsse am Limeskreisel in Erlensee von und auf die Expressbuslinien X93 und X94 an den Fliegerhorst zu gewährleisten, wird die Abfahrt und Ankunft der Linie MKK-30 angepasst werden. Die Abfahrt am Limeskreisel findet nun zur Minute 19 und 49, die Ankunft zur Minute zur Minute 10 und 40. Somit ist die Weiterfahrt in Richtung Hanau Hbf und Fliegerhorst auch weiterhin gewährleistet. Aufgrund des geänderten Linienkonzeptes der Regionalbuslinien werden auch die Haltepositionen am Hanauer Freiheitsplatz angepasst. Die Linie MKK-54 hält neu am Bussteig A1, die Linie X57 fährt in beiden Richtungen den Bussteig C6 an und die Linie X64 startet am Bussteig C5. Alle übrigen Linien behalten die gewohnten Positionen. Mitteilung der Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig (gekürzt)

bAlle Fahrpläne im Internet unter: https://www.kvg-main-kinzig.de