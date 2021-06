Main-Kinzig: Astra-Zeneca für alle

Corona: Neue Regelung bei Impfbrücke

Man-Kinzig-Kreis 28.06.2021

Mitzubringen sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung ein gültiger Lichtbildausweis, das Krankenkassenkärtchen und, nach Möglichkeit, das Impfbuch. Möglich macht dieses Angebot ein Sonderkontingent mit Impfstoff dieses Herstellers, aus dem bereits in den vergangenen Tagen über die "Impfbrücke Main-Kinzig" sowie bei Sonderimpfaktionen Angebote für die breite Öffentlichkeit gemacht werden konnten.

Ungeachtet dieser täglichen Öffnung wird der Kreis am kommenden Samstag seine Sonderimpfaktionen mit Astra-Zeneca fortsetzen. Neben den Impfungen an den Impfzentren wird ein medizinisches Team mit der Nidderauer Willi-Salzmann-Halle an einem dritten Standort Erstimpfungen anbieten. Von 9 bis 15 Uhr wird das Vakzin von Astra-Zeneca ohne Termin verabreicht. Die Angebote an allen Standorten richten sich an alle volljährigen Bürger des Main-Kinzig-Kreises.

Der Main-Kinzig-Kreis weist darauf hin, dass durch den Wechsel hin zu einem täglichen Impfangebot mit Astra-Zeneca auch die "Impfbrücke Main-Kinzig" eines Updates bedarf. Zum Monatswechsel, also zum Donnerstag, 1. Juli, müssen sich diejenigen, die nach wie vor Interesse an einer Erstimpfung haben, neu registrieren. Sie haben dann nach dem Zufallsprinzip die Chance, über die Impfzentren kurzfristig per SMS kontaktiert zu werden. Die "Impfbrücke" ist eine Erstabrufliste, falls in einem der Impfzentren Vakzindosen zu verfallen drohen. Auf der Liste konnte sich seit April alle Impfinteressenten aus dem Main-Kinzig-Kreis vormerken lassen. Es bestand bis zuletzt die Möglichkeit, seine Impfbereitschaft auf bestimmte Impfstoffe zu beschränken. Astra-Zeneca fällt ab 1. Juli nun aber raus.

jo