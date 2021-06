Lutz Köhler neuer Vize-Landrat

Zugleich wählten die drei Fraktionen, von denen SPD und CDU seit Beginn der neuen Wahlperiode koalieren, den Christdemokraten Lutz Köhler zu Ahrnts Nachfolger. Wie berichtet, liegen die Gründe für Ahrnts Abberufung nicht in seiner fachlichen Ausübung jenes Amts, das formal »Erster Kreisbeigeordneter« heißt und die Leitung wichtiger Ressorts wie den Schulbau und den ÖPNV im Landkreis Darmstadt-Dieburg beinhaltet. Vielmehr wollen SPD und CDU die neuen Machtverhältnisse im Kreis auch mit einem CDU-Mann in einer der drei hauptamtlichen Führungspositionen dokumentieren und auch auf dieser Ebene der Kreisverwaltung an der Quelle sitzen.

Den Landrat (Klaus Peter Schellhaas) und die weitere hauptamtliche Kreisbeigeordnete (Rosemarie Lück, Soziales) stellt weiterhin die SPD. Schellhaas hatte sich Ende Mai in einer Direktwahl unter anderem gegen Ahrnt durchgesetzt und war von den Wählern für weitere sechs Amtsjahre bestätigt worden. Lücks Amtszeit ist formal Ende 2021 vorüber; sie kann vom Kreistag aber für weitere Jahre als Kreisbeigeordnete ernannt werden.

jed