Lufthansa-Flugschüler scheitern vor Arbeitsgericht

Nach 100 eingereichten Klagen

Frankfurt 08.12.2021

ARCHIV - 31.01.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Lufthansa rollt auf dem Frankfurter Flughafen zum Enteisen. Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt sollen an diesem Mittwoch die ersten Prozesse von Flugschülern verhandelt werden, die ihre Ausbildung bei der Lufthansa nicht in der vereinbarten Form beenden können. (zu dpa Arbeitsgericht entscheidet über Klagen von Lufthansa-Flugschülern») Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat die Klagen von 20 Flugschülern der Lufthansa abgewiesen, die ihre in der Corona-Pandemie abgebrochene Ausbildung unverändert fortsetzen wollten. Das Gericht folgte der Argumentation der Lufthansa Aviation Training (LAT), dass man die 2020 abgebrochene Ausbildung nicht mehr wie verlangt selbst erfüllen könne. Entsprechende Einrichtungen wie die Flugschule in Phoenix/Arizona sind bereits verkauft oder werden wie die traditionsreiche Verkehrsfliegerschule in Bremen aufgelöst.

Die Fortsetzung der Ausbildung an den genannten Orten sei der LAT nicht mehr möglich, folgerte das Gericht, das zuvor auch noch zwei Einstweilige Verfügungen gegen die Lufthansa in dieser Sache abschmetterte. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig, grundsätzlich ist Berufung beim Landesarbeitsgericht möglich. Lufthansa begrüßte das Urteil. Man wolle weiterhin Lösungen für die betroffenen Schüler zur Weiterführung ihrer Ausbildung finden, sagte ein Sprecher. Ihnen sind bereits Ersatzkurse an einer privaten Flugschule angeboten worden.

dpa