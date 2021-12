Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Lückenlose Aufklärung«: Mahnwache vor Hanau-Untersuchungsausschuss

Neun Menschen im Februar 2020 ermordert

dpatopbilder - 03.12.2021, Hessen, Wiesbaden: Angehörige der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau 2020 halten bei einer Mahnwache vor dem hessischen Landtag Fotos der Opfer. Zum Auftakt des Hanau-Untersuchungsausschusses des hessischen Landtags werden Angehörige von zwei Opfern der Tat als Zeugen gehört. Im Fokus des Untersuchungsausschusses steht ein mögliches Behördenversagen vor, während und nach der Tatnacht am 19. Februar 2020. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet, vermutlich erschoss er danach seine Mutter und sich selbst. Die «Initiative 19. Februar Hanau» fordert eine kritische Aufarbeitung, unter anderem zu den Waffenerlaubnissen für den Attentäter, der Sportschütze war, sowie zur Nichterreichbarkeit des Hanauer Polizei-Notrufs 110 in der Tatnacht.

Vor dem Landtag präsentierte die Initiative auf Plakaten und Schildern insgesamt zehn ausführliche Fragen, die aus Sicht der Initiative im Untersuchungsausschuss geklärt werden sollen. Die Initiative will zum Beispiel wissen, was die Behörden über den Täter und dessen Vater wussten und wie mit diesen Informationen umgegangen wurde. In dem Ausschuss kommen zunächst Angehörige der Opfer als Zeugen zu Wort.

