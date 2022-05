Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ludwig-Steinmetz-Bad Dieburg: Am Montag beginnt der Abriss

Architekt stellt Details zum 14-Millionen-Euro Projekt vor

Dieburg 26.05.2022 - 15:48 Uhr 3 Min.

Fast alles neu wird bis Mai 2024 im Dieburger Ludwig-Steinmetz-Bad. Nur die beiden Sprungtürme, darunter der Zehn-Meter-Turm als Wahrzeichen, bleiben erhalten. Eine Visualisierung von Architekt Michael Gruner: Das neue Südgebäude (l.) wird durch den künftigen Ein- und Ausgang schräg mit dem neuen Ostgebäude (r.) verbunden. Hinten links zu erkennen ist das neue "Kindergebäude", hinten mittig das neue Aufsichtsgebäude zwischen den drei Becken. Architekt Michael Gruner hat unserer Zeitung am Mittwoch vor Ort die Details des 14-Millionen-Euro-Projekts erläutert.

Die Kosten: Nach neuster Schätzung wird die Runderneuerung des Dieburger Freibads 14 Millionen Euro kosten. Drei Millionen Euro schießt der Bund zu, eine Million das Land. Ins Förderverfahren für den Bundeszuschuss war die Stadt bereits im Mai 2021 eingestiegen und hatte auf schnellen Abschluss gehofft. Der gelang aber erst im März dieses Jahres - weshalb Abriss und Bauarbeiten nicht wie zunächst geplant im vergangenen Herbst beginnen konnten, sondern erst jetzt, ein Dreivierteljahr später. Dies ist auch der Grund, warum das Großprojekt entgegen der ursprünglichen Planung im Frühjahr 2023 noch nicht so weit gediehen sein wird, dass die Badesaison schon nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Stattdessen müssen sich die Gäste sowohl 2022 als auch 2023 gedulden und können erst 2024 wieder ins Dieburger Freibad.

Die Gebäude: Dominiert wird das neue Dieburger Bad durch zwei lange, eingeschossige Gebäude auf der Süd- und auf der Ostseite. Dort stehen auch die in die Jahre gekommenen und technisch nicht mehr allzu modernen Bestandsgebäude, die im Zuge des bis Anfang August geplanten Abrisses verschwinden werden. Im Südgebäude wird künftig die Technik untergebracht, die bislang im nördlichen Teil des Ostgebäudes war und Betriebsleiter Holger Kern seit Jahren die Sorgenfalten auf die Stirn trieb. Durch modernere Anlagen zur Wasseraufbereitung muss das neue Technikgebäude nicht mehr so hoch wie das bisherige gebaut werden. Im neuen Südgebäude finden außerdem Lagerräume, eine Werkstatt, vier Vereinsräume und das Freibad-Kiosk mit Küche ihre Heimat. Das Kiosk, bislang auf der Westseite des Südgebäudes, wird in dessen Osten - neben den Eingang - verlagert.

Der neue Ein- und Ausgang verbindet schräg das Süd- mit dem Ostgebäude. Im Ostgebäude nehmen die Umkleiden und Sanitäranlagen den Löwenanteil ein. Am nördlichen Ende des Ostgebäudes befinden sich die Räume fürs Freibad-Personal. Das neue Ostgebäude wird kürzer als das bisherige; jener Bereich, in dem jetzt noch das hohe Technikgebäude steht, wird für eine Erweiterung der Liegewiese freigegeben. Durch den Bau des neuen WSV-Sportbads neben dem Freibad war zuletzt ein größeres Stück Liegewiese verschwunden.

Zwei weitere, kleine Gebäude werden ebenfalls neu errichtet: Neben dem Kinderbecken wird es ein noch nicht dagewesenes »Kindergebäude« mit WC und Wickelraum geben, um dort einen extra kurzen Weg zu den Sanitäranlagen zu gewährleisten. Das neue Aufsichtsgebäude (bisher auf der Ostseite des Schwimmerbeckens) wird mit freiem Blick auf alle Becken künftig zwischen Kinderbecken, Nichtschwimmerbecken und Schwimmerbecken angesiedelt.

Die Becken: Alle neuen Becken werden mit Edelstahl ausgekleidet. Im Schwimmerbecken (bisher acht 50-Meter-Bahnen) wird auf einer Länge von 25 Metern und einer Breite von vier Bahnen ein Lehrschwimmbecken eingerichtet, das teils durch eine feste Edelstahlwand und teils durch eine Leine vom tieferen Schwimmerbereich abgegrenzt wird. Das Nichtschwimmerbecken wird hinsichtlich der Attraktionen komplett neu gestaltet. Eine Trio-Slide-Rutsche (eine mit Wellen, eine mit steilem Beginn und flachem Auslauf sowie eine gleichmäßige) dürfte bei Kindern besonders gefragt sein. Eine Rutsche mit Kurven wie die bisherige gelbe Rutsche gibt es im neuen Bad nicht mehr. Auch Düsen, Sprudelliegen und eine Unterwassersitzbank werden im Nichtschwimmerbecken zu finden sein. Das Kinderbecken wird durch eine Wellenrutsche mit dem kleineren und etwas höher liegenden Babybecken verbunden sein.

Die Sprungtürme: Sowohl der Drei-Meter-Turm als auch der große Turm - das Wahrzeichen des Ludwig-Steinmetz-Bads mit Absprungplattformen auf fünf, siebeneinhalb und zehn Metern Höhe - bleiben erhalten. Beim großen Turm wird das Fundament verstärkt, zudem werden der Aufstieg und die Geländer sicherer gemacht. In der Sprunggrube, die mit dem Schwimmerbecken verbunden, aber durch eine Leine abgegrenzt wird, wird das Wasser 4,50 Meter tief sein. In der neuen Grube wird diese Tiefe bis zum Rand (wo bisher der Boden schräg zur Mitte abfiel) erreicht werden.

Barrierefreiheit: Neben Umkleiden und Sanitäranlagen für Menschen mit Behinderungen wird der Boden des Bads teils über ein Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen verfügen. Am niedrigeren Lehrbereich des Schwimmerbeckens wird zum einen ein behindertengerechter Einstieg für Menschen, die mit eigener Muskelkraft noch mithelfen können, eingebaut. Zum anderen kommt dort auch der schon länger angeschaffte Beckenlift für stärker gelähmte Menschen zum Einsatz. jed

Hintergrund: Vier Dinge, die im neuen Bad wegfallen Im neuen Dieburger Freibad wird zwar vieles schöner und moderner als im alten Bad, auch in Details. Beispielsweise wird im Südwesten der Liegefläche (neben dem Hallenbad) der Spielplatz neu angelegt und der automatisierte Eingangsbereich wird optimiert, um bei gutem Wetter die Wartezeit zu verkürzen. Von ein paar Attraktionen müssen sich die Besucher aber auch verabschieden. Vier Dinge fallen weg. So ist weder für das Fußballtennis-Feld östlich des Schwimmerbeckens noch für das (durch den Hallenbad-Bau entfallene) Beachvolleyball-Feld Ersatz geplant. Auch der überdachte Bereich fürs Tischtennis fällt ersatzlos weg. Zudem wird an der Sprunggrube das Ein-Meter-Brett ersatzlos entfernt. jed