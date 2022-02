Lucas Bäuml kandidiert für die Grünen in Großkrotzenburg

Bürgermeisterwahl am 6. März

Lucas Bäuml verbindet viel mit dem Kinderhaus in Großkrotzenburg. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter weiß er, wie wichtig eine gute Betreuung ist. "Wir haben im Ort viele essentielle Themen", sagt der 33-Jährige. "Aber Kinderbetreuung ist eines der essentiellsten."

Es geht nicht allein um Themen. Es geht um die Person. Natürlich, sagt Lucas Bäuml, habe er Visionen für Großkrotzenburg. Doch der 33-Jährige macht klar: Ein Bürgermeister ist kein Träumer. Ein Bürgermeister bereitet vor, führt aus. Die Gemeindevertretung gestaltet. So, sagt er, sollte es eigentlich sein.

Aber weil aktuell die Grundlagenarbeit fehle, gehe es nicht voran. »Wir fahren zu viel auf Sicht und im Nebel. Wir bemerken die Wand erst, wenn wir dagegen gestoßen sind«, sagt der gelernte Kaufmann, der seit zehn Jahren im Vertrieb der Energieversorgung Offenbach arbeitet. Das will er ändern - und tritt am 6. März als Bürgermeisterkandidat für Bündnis90/Die Grünen an.

Unterstützt von der KG

Dabei ist Bäumls politische Heimat die der Krotzebojer Grünen (KG). Schon länger wolle er Brücken zwischen der Ortsgruppe und der Bundespartei schlagen. Da ein Wahlkampf kostenintensiv sei, habe er vorher mit seinen KG-Kollegen gesprochen. Diese hätten seiner Idee zugestimmt, für die Grünen anzutreten. Bei diesen Diskussionen war laut Bäuml auch der ehemalige KG-Fraktionschef Michael Ruf dabei. Umso verwunderlicher findet Bäuml, dass Ruf nun als parteiloser Kandidat gegen ihn antritt. »Er hat nie das Gespräch gesucht«, sagt Bäuml.

Dabei sei Kommunikation so wichtig. Das sei ihm in seinen acht Jahren in der Gemeindevertretung klar geworden - mit »steiler Lernkurve«. Generell sei er niemand, der gern ins kalte Wasser springe. »Die erste Person, die ich davon überzeugen muss, dass ich ein guter Bürgermeister wäre, bin ich selbst.« Vor zwei Jahren hätte er das wohl noch mit Nein beantwortet. Aber seine Zeit als KG-Fraktionssprecher habe ihn weitergebracht. Zweiter Grund, als Kandidat anzutreten: der Frust.

»Ich bin leid zu hören, die Ortspolitik sei schlecht«, sagt er. »Was schlecht ist, ist das Verständnis des jetzigen Bürgermeisters von seinem Amt.« Dabei kritisiere er nicht die Person Thorsten Bauroth, sondern die Weise, wie dieser arbeite. »Der Bürgermeister ist der Knotenpunkt der Gemeinde. Alle Wege führen nach Rom. Und in Rom sitzt jemand, der sich nicht kümmert. Eine Katastrophe.« Im Ort laufe nichts mehr zusammen, und das perle an Bauroth ab.

Vermittler, Hirte, Moderator

»Großkrotzenburg«, fordert Bäuml, »braucht einen Bürgermeister, der sich verantwortlich fühlt. Der nicht nur abarbeitet, Papier auf Tisch, nicht nur Zaungast ist. Einen Vermittler, einen Moderator, einen Hirten, einen Kümmerer.« All das will Bäuml sein. Bei der Energieversorgung habe er viel über Veränderungsprozesse gelernt. »Und das ist es, was die Gemeinde braucht: Veränderungen.«

Zum Beispiel in der Verwaltungsstruktur. Eine Idee: Gemeindeeigene Sparten wie Bauhof oder Strandbad in Tochterunternehmen ausgliedern, um diese »transparenter, effizienter und gewinnbringender« zu führen. Neu schaffen möchte Bäuml ein Gemeindemarketing, um etwa Leerstand im Ort zu begegnen. Wichtig ist ihm, eine barrierefreie Mainüberquerung anzubieten - sei es an der Schleuse oder an einer neuen Brücke. Angesichts der ab 2026 geltenden Pflicht der Ganztagesbetreuung will er »rechtzeitig Bedarfe ermitteln«. Ebenso, was die Entwicklung rund ums Bürgerhaus angehe, da müssten endlich »alle Daten und Fakten geordnet auf den Tisch«.

Seine Chancen auf das Amt schätzt Bäuml als »nicht schlecht« ein. »Ich bin nicht angetreten, um ein Signal zu setzen«, betont er. »Sondern, um Bürgermeister zu werden.«





Eva-Maria Lill

Hintergrund: Zur Person Schon Lucas Bäumls Großeltern lebten in Großkrotzenburg. Geboren ist der heute 33-Jährige aber in Frankfurt. Als er vier ist, ziehen er und seine alleinerziehende Mutter zurück nach Großkrotzenburg. Dort besucht er Kindergarten und Kinderhort, geht im Anschluss in Nordrhein-Westfalen zur Schule, 2010 kehrt er nach Hessen zurück. Er absolviert eine kaufmännische Ausbildung in Offenbach, holt in der Abendschule sein Fachabitur nach. Seit zehn Jahren nun arbeitet er im Vertrieb der Energieversorgung Offenbach. Kurioser Fakt: Seit vier Jahren ist er mit Theresa Neumann zusammen. Neumann tritt für die CDU ebenfalls als Kandidatin zur Wahl. "Für uns war es nie eine Option, das einer von uns zugunsten des anderen zurücksteckt", sagt Bäuml. "Das entspricht nicht unserem Verständnis von Partnerschaft. Das ist nicht zeitgemäß." Natürlich sei der Wahlkampf fordernd für beide. "Wir unterstützen uns menschlich, sprechen uns Mut zu. Aber halten das Politische klar getrennt." Aus ihrer Beziehung hätten sie "nie ein Geheimnis gemacht". Dass sie beide als Kandidaten zur Wahl antreten, sei für sie "aber auch nie eine große Sache" gewesen. Seit 2010 engagiert er sich bei den Krotzenbojer Grünen (KG), seit 2014 sitzt er in der Gemeindevertretung. Seit 2020 ist er Fraktionssprecher der KG. Zur Bürgermeisterwahl tritt er als Kandidat von Bündnis90/Die Grünen mit Unterstützung der KG an.