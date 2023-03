Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Los entscheidet über Stichwahlkandidaten für Bürgermeisteramt

Zwei Zweitplatzierte

Nauheim 01.03.2023 - 08:52 Uhr < 1 Min.

Bei der Auslosung gewann die Sozialdemokratin Rosalia Radosti gegen den Christdemokraten Max Hochstätter, teilte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mit. Beide hatten bei der Wahl jeweils 796 Stimmen oder 17,8 Prozent erzielt. Deshalb kam es Dienstagabend in der knapp 11 000 Einwohner zählenden Kommune zu der seltenen Suche nach der Herausforderin bei der Stichwahl am 19. März.

Gegenkandidat Roland Kappes

Radosti tritt nun gegen den parteilosen Roland Kappes an, der bei der Wahl am Sonntag 43,2 Prozent der Stimmen bekam. Insgesamt gab es fünf Bewerber für den Posten des Stadtoberhauptes. Der noch amtierende Bürgermeister, der CDU-Politiker Jan Fischer, war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten.

