Lichterkreis als Mahnung

Pogromnacht: Gedenken an 42 ermordete oder vertriebene jüdische Mitbürger in Freigericht

Eine Andacht mit Geistlichen beider christlicher Konfessionen war am Mittwoch Teil der Gedenkfeier, die in Somborn den von den Nazis ermordeten jüdischen Mitbürgern galt.

Keine Kränze oder Gestecke - was grünt oder blüht, passt nach Worten von Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) nicht zum jüdischen Totenritus. Diesem Hinweis der örtlichen Arbeitsgemeinschaft (AG) Erinnerungskultur trug die schlichte Zeremonie vor dem Mahnmal an der Freigerichter Straße Rechnung, wo einst das Wohnhaus des NS-Opfers Josef Sonneberg stand. Schüler der Kopernikusschule entzündeten stattdessen Kerzen und verlasen dazu die Namen jener, die vor rund acht Jahrzehnten von Deutschen im Rassenwahn ermordet wurden.

Entschlossener denn je gelte es eingedenk dieser Verbrechen, gegen rechte Tendenzen Front zu machen, wie sie unlängst in den Nazi-Schmierereien an der Wendelinuskirche in Neuses und Wohncontainern in Altenmittlau zum Ausdruck gekommen seien, betonte Eitz. »Der Ungeist ist noch immer nicht gebannt«, bekräftigte der katholische Pfarrer Christoph Rödig, der gemeinsam mit seiner evangelischen Kollegin Anke Breitenbach eine Andacht hielt.

Gebete und Fürbitten haben beim November-Gedenken in Somborn ebenso ihren festen Platz wie der Beitrag der Kopernikusschule, die mit einem Bläser-Ensemble und der Arbeitsgemeinschaft Dazugehören vertreten war. Die AG setzt sich an Hessens größter allgemeinbildender Schule für Integration und friedliches Zusammenleben der Kulturen ein. Die Einbindung aller Generationen sieht Rathauschef Eitz auch sonst gelungen: Bei der Feier am Mittwoch habe er »Menschen im Alter von null bis über 90 Jahren« gesehen.

Jene, die unter dem Nazi-Regime Gewalt und Unrecht litten, stellt ein Totenbuch vor, das die Schüler unter den Besuchern verteilten. Urheberin ist die AG Erinnerungskultur, die als ständige Einrichtung den Gemeindevorstand berät. Dazu zählt auch der Lichterkreis von Fanz-Josef Peter, dessen Vorbild der Künstler nach eigenen Worten vor vielen Jahren in einem Steinkreis auf der Documenta in Kassel sah: »Das Innere bleibt frei, ist ein geschützter Raum.«

Der deutlich kleinere Somborner Zirkel umgibt die Sandsteinstele, die mit einer Bronzetafel an die Ermordeten erinnert. Die 42 Steine hat Peter aus Marmor geformt, auf einem hölzernen Sockel aufgereiht, jeden mit einem Namen und dem hebräischen Erinnerungsgebot (Zhakar - gedenke und erinnere Dich) beschriftet und ein kleines Licht mit Dämmerungssensor eingelassen. Die nötige Energie liefert die Sonne.

