Lichtenberg-Preis an Kurt Drawert

Der Lichtenberg-Preisträger Kurt Drawert zählt laut Mitteilung des Landkreises zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikern der Gegenwart. Er habe ein vielfältiges Werk vorzuweisen: mehrere Romane, der aktuellste erscheint dieser Tage, "Dresden. Die zweite Zeit", Theatertexte, Essays, theoretische Schriften, unter ihnen besonders erwähnenswert der Band "Schreiben. Vom Leben der Texte".

Der in der Satzung zur Preisvergabe geforderte regionale Bezug ist laut Pressemitteilung gleich dreifach erkennbar: durch seinen Wohnort Darmstadt, mit seiner "Textwerkstatt" im Literaturhaus Darmstadt, mit der sich Drawert in der Nachwuchsförderung im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus verdient gemacht habe und schließlich durch sein Langgedicht "Der Körper meiner Zeit", in dem auch Erfahrungen aus dem Odenwald aufgezeichnet seien.

jo