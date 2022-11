Landtag debattiert über 49-Euro-Ticket und NSU-Akten

Wiesbaden 14.11.2022 - 08:57 Uhr 1 Min.

Die Abgeordneten im hessischen Landtag wollen am kommenden Dienstag zum Auftakt der dreitägigen Plenarwoche über eine beschleunigte Tierseuchenbekämpfung und die Stärkung einer friedlichen Demonstrationskultur diskutieren. Dazu stehen Gesetzentwürfe auf der Tagesordnung. Wichtiges Thema wird auch das geplante hessische Integrationsgesetz, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern soll. In dem geplanten Gesetz geht es unter anderem darum, Teilhabebarrieren insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte abzubauen. Zudem wollen die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen die finanzielle Versorgung der Kommunen thematisieren.

Umsetzung des 49-Euro-Tickets

Am Mittwoch steht dann die Umsetzung des 49-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr auf der Tagesordnung - auf Initiative der Grünen-Fraktion. In zweiter Lesung geht es außerdem um das geplante Energiegesetz der Landesregierung. Unter anderem soll auf neuen Parkplätzen mit mehr als 50 Stellplätzen künftig verpflichtend eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hintergrund sind die Pläne des Landes, bis 2045 klimaneutral werden zu wollen. Auch landeseigene Gebäude sollen verpflichtend mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden.

Umgang mit NSU-Akten

Die SPD-Fraktion hat eine Diskussion rund um den Umgang mit den NSU-Akten auf die Tagesordnung setzen lassen. Sie fordert, die Vorschriften für die Geheimhaltung dieser Dokumente zur Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) zu prüfen, um mehr Transparenz zu schaffen. Die Plattform «Frag den Staat» und das «ZDF Magazin Royale» von Jan Böhmermann hatten vor kurzem mutmaßliche Geheimakten des hessischen Verfassungsschutzes zum NSU veröffentlicht und ins Internet gestellt.

Gesundheits- und Pharmastandort

Als Setzpunkt der CDU soll es am Mittwoch im Landesparlament um den Gesundheits- und Pharmastandort gehen. «In Hessen hat die industrielle Gesundheitswirtschaft mit 4,2 Prozent den höchsten Anteil am Bruttoinlandsprodukt unter den Ländern», heißt es in dem Antrag. «Mit rund 95 700 Erwerbstätigen ist die Branche der größte Industriearbeitgeber in Hessen.»

Am dritten und letzten Tag geht es am Donnerstag auf Antrag der Linksfraktion erneut um die Freigabe der NSU-Akten. Die Linken fordern zudem Unterstützung für ein bundesweites Archiv zum Thema Rechtsterrorismus. Die Fraktion der AfD macht sich für den Erhalt der Frankfurter Buchmesse «als vollumfängliche Fachmesse» stark. Die FDP-Fraktion will im Plenum für eine Vorfinanzierung sowie Erhöhung der Kostenpauschale für die Unterbringungskosten für Geflüchtete in den Kommunen plädieren.

