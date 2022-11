Landratskandidat der Linken kann nicht antreten

Bewerbungsunterlagen fehlen

Hanau 23.11.2022 - 11:07 Uhr 2 Min.

Gabriele Stenger ist Landratskandidatin der CDU. Foto: CDU Main-Kinzig Landrat Thorsten Stolz (SPD), hier bei der Wahl 2017.

Dabei wäre die Vorgehensweise eigentlich ziemlich einfach gewesen: Da die Linke dem Kreistag angehört, wären keine Unterstützungsunterschriften nötig gewesen. Gereicht hätte eine schriftliche Erklärung von Okon, dass er mit der Bewerbung einverstanden ist, eine Bescheinigung des Gemeindevorstands beziehungsweise Magistrats am Ort der Hauptwohnung, dass der Bewerber die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllt, und die Niederschrift über die Versammlung, in der er aufgestellt wurde. Entsprechende Vordrucke sind online verfügbar, die Quelle war in der amtlichen Bekanntmachung genannt.

Die Kreisverwaltung bietet sogar auf Wunsch einen Beratungstermin vor der Abgabefrist an, bei dem dann auch gleich die Vollständigkeit der Unterlagen überprüft wird. Was allerdings nicht zum Service gehört: eine Erinnerung, dass die Unterlagen noch nicht vorliegen. Aber natürlich hatte man nauch im Kreishaus über die öffentliche Berichterstattung vernommen, dass die Linke einen Kandidaten aufgestellt hat. »Es ist völlig unvorstellbar ist, dass aus dem Büro des Wahlleiters eine persönliche Erinnerung ausgesprochen wird. Für dieses hoheitliche Amt gilt absolute Neutralitätspflicht. Das bedeutet: Niemand wird bevorzugt und niemand wird benachteiligt«, erklärt Kreispressesprecher John K. Mewes.

Umgekehrt habe die Praxis gezeigt, dass die Parteien in der Regel ihrerseits anfragen, ob die Unterlagen vollständig und in Ordnung seien. Die Aussage des Wahlleiters dazu erfolge dann zwar wahrheitsgemäß, aber unverbindlich, denn die letzte Instanz sei der Wahlausschuss. Dieser tagt nun öffentlich am Freitag, 2. Dezember, um 10 Uhr, im Barbarossasaal im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen.

Mewes macht zudem auf einen Hinweis in der amtlichen Bekanntmachung zur Landratswahl aufmerksam: »Die Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 21. November 2022 einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können«, stehe dort geschrieben. »Eine Vorprüfung kann aber nur anhand eingereichter Unterlagen erfolgen und nicht auf der Grundlage einer Presseerklärung oder einer Ankündigung in den Medien«, so der Pressesprecher.

Warum keine Bewerbungen von der Linkspartei vorlagen, wurde bislang nicht aufgeklärt: Der Kreisvorsitzende Thomas Maurer reagierte weder auf Anrufe noch E-Mails, der Linken-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Andreas Müller, war selbst überrascht über die fehlenden Unterlagen. Somit wird die Landratswahl am 29. Januar 2023 im Main-Kinzig-Kreis nach der zur erwartenden Zustimmung des Kreiswahlausschusses nur mit zwei Kandidaten stattfinden: Neben Amtsinhaber Thorsten Stolz (SPD) wurden auch die Unterlagen für Gabriele Stenger (CDU) fristgerecht eingereicht.

Grüne, AfD, FDP und Freie Wähler haben keine eigenen Kandidaten aufgestellt. Dabei hatten vor allem die Grünen bei der ersten Berichterstattung über den mutmaßlich frühen Wahltermin 2023 noch angekündigt, auf jeden Fall eine Bewerbung einzureichen. Die AfD hatte vor Kurzem erklärt, auf eine Kandidatur zu verzichten, FDP und Freie Wähler äußerten sich auf Nachfragen zu dem Thema überhaupt nicht. Sie wurden vom Wahltermin überrascht, den die Kreiskoalition aus SPD und CDU in einem Zeitfenster zwischen Januar und März 2023 auf einen der frühestmöglichen Sonntage festgelegt hatte.

