Landrat: Von Hass, Hetze und Gewalt klar abgrenzen

Kreistag: Aktuelle Stunde zu Montagsspaziergängen - AfD sieht Verstoß gegen die Neutralitätspflicht

Hanau 25.02.2022 - 16:08 Uhr

»Nicht jeder Teilnehmer ist ein Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger oder Rechtsextremist, aber jedem, der dort unterwegs ist, muss klar sein, dass er auch diese Kräfte stärkt und sich mit diesen solidarisiert«?, sagte Stolz in der von der AfD angemeldeten aktuellen Stunde zu Beginn der Kreistagssitzung. Anlass war die ?Erklärung für Offenheit, Respekt und Solidarität?, die Stolz gemeinsam mit der Ersten Kreisbeigeordneten Susanne Simmler (SPD) und dem Kreisbeigeordneten Winfried Ottmann (CDU) veröffentlicht hatte und die bis Freitag von über 3200 Menschen unterzeichnet wurde.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Wolfram Maaß sah darin einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht der hauptamtlichen Kreisspitze. Er mahnte ?krasse Diffamierungen und Einschüchterungen? in der Erklärung an, wer im Main-Kinzig-Kreis sein Demonstrationsrecht wahrnehme, werde in Kollektivhaftung genommen, weil irgendwo in Deutschland Gesetzesübertretungen stattfinden würden. ?»Die Bürger im Main-Kinzig-Kreis haben besser verstanden, was Meinungsfreiheit ist, als die Kreisspitze«?, so Maaß, für den sich die Zahl der Unterzeichner zudem in Grenzen halte.

»?Ich würde jederzeit wieder diese Erklärung initiieren und unterschreiben«?, führte Stolz unterdessen Beispiele an, wo ihm auch im Main-Kinzig-Kreis bei Teilnehmern dieser ?Spaziergänge? die kritische Distanz fehle. So werde seit Beginn der Anti-Corona-Demonstrationen in Bruchköbel durch die rechtsextremen Parteien NPD und ?3. Weg? versucht, diese Veranstaltungen für sich zu vereinnahmen. Und in der Telegram-Gruppe der Langenselbolder ?Spaziergänger? sei ein Video eines bundesweit bekannten Rechtsextremisten geteilt worden, der dazu aufgerufen habe, in die Privatsphäre von Politikern einzudringen. Anschließend sei darüber diskutiert worden, ob man das auch mal beim Langenselbolder Bürgermeister Timo Greuel (SPD) machen sollte. Sorgen mache ihm zudem, dass Bürgerinnen und Bürger ernsthaft glauben würden, dass sie in einer Diktatur leben und sich selbst als Widerstandskämpfer betrachten. Verachtenswert sei auch, dass sich Demonstranten und Impfgegner mit den verfolgten Juden im Nationalsozialismus vergleichen. Außerdem würde ganz bewusst das Versammlungsrecht umgangen werden, um zu provozieren.

Dass innerhalb kürzester Zeit über 3200 Menschen die Erklärung der Kreisspitze unterschrieben haben, bezeichnete Stolz als »tolles Signal«. ?»Und natürlich darf sich ein direkt gewählter Wahlbeamter jederzeit zu allem politisch positionieren«?, ließ er sich auch dieses Recht nicht absprechen. Die Rede des Landrates endete mit stehenden Ovationen der SPD-Fraktion, Unterstützung gab es danach sowohl aus den Fraktionen SPD, CDU, Grünen und Freien Wählern. ?»Lieber Thorsten Stolz, das war die beste Rede, die ich je von dir in diesem Parlament gehört habe?«, sagte sogar Andreas Müller, Fraktionsvorsitzender der Linken.

Einen Freispruch mit Abstrichen erteilte Anke Pfeil (FDP) der Kreisspitze: Dass die Erklärung bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung auf Unbehagen gestoßen sei, liege daran, dass darin »nicht ausdrücklich das Verständnis für die Sorgen und Nöten für die Teilnehmer zum Ausdruck gebracht wurde, die sich friedlich an den ?Spaziergängen? beteiligen«. Unglücklich sei es auch gewesen, die Erklärung mit einer Solidaritätsbekundung zu verknüpfen. Die FDP könne sich daher nicht mit Zustimmung der Resolution anschließen, weil dies bedeuten würde, nicht dazugelernt zu haben, wo Kritik an der Erklärung zumindest angebracht sei, so Pfeil in ihrem Urteil.

Vor Beginn der Kreistagssitzung war im Präsidium darüber diskutiert worden, ob die AfD den Antrag zur aktuellen Stunde, über den nicht abgestimmt werden muss, angesichts der Ereignisse in der Ukraine zurückziehen würde. ?»Sie versuchen ganz bewusst, die Gesellschaft mit dieser aktuellen Stunde zu spalten«?, wurde diese laut dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Schejna allerdings abgelehnt.

Die Resolution wurde schließlich gegen die Stimmen der AfD und bei Enthaltungen von FDP und Teilen der Freien Wählern mit großer Mehrheit vom Kreistag verabschiedet.

Andreas Ziegert