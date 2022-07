Landkreise sichern Bestand des Odenwald-Schlachthofs

Kreistag: LaDaDi und Kreis Odenwald übernehmen Anteilsmehrheit - Wochenkapazität in Brensbach soll auf 800 Schweine wachsen

Darmstadt-Dieburg 04.07.2022 - 14:33 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Odenwald-Schlachthof in Brensbach ist modernisierungsbedürftig. Die Landkreis Darmstadt-Dieburg und Odenwald haben sich zum Erhalt des letzten südhessischen Schlachthofs bekannt, wollen die Anteilsmehrheit an der Besitzergesellschaft übernehmen und dann in die Immobilie investieren.

Regional schlachten lassen konnten Bauern ihre Tiere bis vor einiger Zeit auch noch in Bensheim und Mannheim. Beide Möglichkeiten existieren inzwischen aber nicht mehr, weshalb der Brensbacher Schlachthof etwa für die Betriebe im Kreis Darmstadt-Dieburg die letzte Option in der näheren Umgebung darstellt. Kreispolitik in LaDaDi und Odenwald sind sich einig, dass die regionale Produktion und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte wünschens-, erhaltens- und stärkenswert ist und der Odenwald-Schlachthof dabei eine zentrale Rolle spielt. Schließlich gelten kurze Transportwege als klarer Pluspunkt im Tier- und Umweltschutz.

Deshalb hat der Kreistag Darmstadt-Dieburg kürzlich die Bereitschaft zum Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH, die Besitzer der Immobilie ist, beschlossen. Die Gremien des Odenwald-Kreises müssen noch folgen; doch es gilt als Formsache, dass es der Nachbarkreis dem LaDaDi gleichtun und sich um den Erwerb der Anteile der Mitgesellschafter zur Erlangung der Anteilsmehrheit bemühen wird.

Der Odenwald-Schlachthof ist eine Konstruktion aus zwei Gesellschaften. Zur Errichtung und Verpachtung einer Schlachthof-Immobilie wurde einst die Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH gegründet, an der der Odenwald-Kreis rund 28 Prozent der Gesellschafteranteile hält. Die Hälfte davon ist dem Odenwald-Kreis durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg gemäß einem Treuhandvertrag übertragen worden. Mit der Übernahme der Geschäftsanteile durch die beiden Kreise endet der Treuhandvertrag Ende dieses Jahres.

Neben den beiden Kreisen sind zehn weitere Kommunen und 40 privatrechtliche Gesellschaften oder Privatpersonen - etwa Metzger und Landwirte - Gesellschafter der Bauträger GmbH. Vorgespräche haben gezeigt, dass viele von ihnen ihre Anteile kostenfrei an die Kreise übertragen wollen. Schließlich würden ihnen ansonsten Zuzahlungen aus eigener Tasche drohen, weil der Odenwald-Schlachthof modernisierungsbedürftig ist.

Der Betrieb des Schlachthofs wiederum liegt in den Händen der Odenwald Schlachthof Betriebsgesellschaft mbH, die die Immobilie inklusive des Schlachtbandes zu diesem Zweck von der Bauträgergesellschaft gepachtet hat.

Wohin die Reise in Brensbach nach Aufhebung der Zersplitterung und dann wieder besserer Handlungsfähigkeit gehen soll, skizziert Lutz Köhler so: »Wir müssen den Schlachthof unverzüglich modernisieren. Nach dem Umbau planen wir mit einer Kapazität von 800 Schweinen pro Woche.«

Derzeit ist die Schlachtung von 450 Schweinen wöchentlich möglich. Laut Betriebsgesellschaft sind es derzeit meist an die 400 Schweine pro Woche - plus 70 bis 100 Rinder. Nur eine kleine Nebenrolle spielt in Brensbach die Schlachtung von Schafen und Ziegen. Im Landkreis sind es derzeit unter anderem Viehwirte aus Groß-Umstadt und Habitzheim, die ihre Schweine zum Odenwald-Schlachthof bringen. Köhler zufolge soll beim Umbau infrastrukturell auch das Schlachten von Schweinen mit mehr als 150 Kilo Gewicht berücksichtigt werden. Gerade Bioschweine leben länger und werden schwerer (oft 200 Kilo) und konnten trotz entsprechender Zertifizierung des Odenwald-Schlachthofs in Brensbach bislang de facto nicht geschlachtet werden.

Jens Dörr