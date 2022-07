Landkreis mietet zwei Wohnhäuser für Geflüchtete in Babenhausen

Ukraine-Krieg: Platz für rund 300 Menschen - Längerfristige Perspektive bieten

Babenhausen 22.07.2022 - 13:00 Uhr 1 Min.

Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind rund 900.000 Menschen nach Deutschland geflohen. Die ersten Geflüchteten (damals 98 Personen) sind Ende März im Landkreis Darmstadt-Dieburg angekommen und wurden zunächst in der Dr.-Horst-Schmidt-Halle in Weiterstadt untergebracht. Die Halle wurde nach ein paar Wochen wieder geräumt, eine Unterkunft im ehemaligen Impfzentrum im Pfungstadt geschaffen. Das Kreisjugendheim in Ernsthofen (Modautal), die Gemeinschaftsunterkunft in Reinheim sowie ein Hotel in Griesheim kamen als Unterkünfte hinzu. Derzeit leben nach Angaben der Kreisverwaltung 428 ukrainische Geflüchtete in den kreiseigenen Unterkünften (Stand: 21. Juli).

Die Belegung des Kreisjugendheims war von Beginn an nur temporär, bis man eine geeignete Liegenschaft findet. Nun hat der Landkreis zwei Wohnhäuser in Babenhausen angemietet, um dort im Laufe der Sommerferien zunächst die Menschen, die in Ernsthofen leben, unterzubringen. Das Kreisjugendheim soll damit Ende der Sommerferien wieder für Schulen, Vereine, Institutionen und Verbände frei sein. Auch die Unterkunft in Pfungstadt soll laut Kreisverwaltung bis zum 31. Dezember aufgelöst werden.

Die zwei Wohnhäuser in Babenhausen bieten laut Pressemitteilung Platz für rund 300 Menschen. Der Landkreis wird vor Ort eine soziale Betreuung anbieten. Außerdem besteht bereits Kontakt zum Staatlichen Schulamt. Die Stadt Babenhausen prüft aktuell die ÖPNV-Anbindungen. "Die beiden Wohnhäuser in Babenhausen eignen sich gut für eine Unterbringung von Geflüchteten. Unser Ziel ist es nach wie vor, so viele Menschen wie möglich in Wohnungen unterzubringen. Uns ist es wichtig, jedem und jeder Geflüchteten eine angemessene Unterkunft zu bieten", wird Christel Sprößler, Sozial- und Jugenddezernentin des Kreises, in der Mitteilung zitiert.

Auch Babenhausens Bürgermeister Dominik Stadler sieht in der Unterbringung der Geflüchteten in den Wohnhäusern eine gute Möglichkeit, den Menschen eine längerfristige Perspektive zu bieten. "Wir können durch die Anmietung der Wohnhäuser durch den Kreis die Markwaldhalle in Langstadt wieder für deren übliche Nutzung freimachen. Das ist gut und wichtig, damit die Halle wieder für den Sport und Veranstaltungen genutzt werden kann", sagt Stadler.

