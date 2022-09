Landkreis Darmstadt-Dieburg finanziell weiter unter Druck

Kreistag: Zehn Millionen Euro mehr an Energiekosten allein 2023 in den Schulen erwartet

Landkreis Darmstadt-Dieburg 30.09.2022 - 11:17 Uhr 1 Min.

Zur Erinnerung: Im Juni hatte der Kreis in einem umstrittenen, letztlich aber mehrheitlichen Beschluss den Doppelhaushalt 2022/23 auf den Weg gebracht. Der Entwurf war mit Ach und Krach zustande gekommen, unter anderem mit einer Erhöhung der von den 23 Kommunen zu zahlenden Kreis- und Schulumlage.

Noch hat das Regierungspräsidium Darmstadt als Aufsichtsbehörde keine Genehmigung erteilt. Der Kreis bewegt sichdeshalb weiter in der vorläufigen Haushaltsführung, darf aktuell also nur Geld für in Gesetzen oder Verordnungen verankerten (Pflicht-)Aufgaben ausgeben, nicht aber für freiwillige Leistungen. In Kürze dürfte die Genehmigung laut Schellhaas aber erteilt werden, "der Genehmigungsentwurf des RP liegt vor", sagte er, wenngleich "gespickt mit Aufgaben".

Vom Kreis-Doppelhaushalt 2022/23 werde das Regierungspräsidium jedoch erst einmal nur den 2022er-Teil genehmigen. "Wir werden noch aktuelle Zahlen für 2023 abwarten und dann mit dem RP in die Abstimmung fürs nächste Jahr gehen", kündigte Schellhaas an.

Kleiner Erfolg: Das hessische Finanzministerium hat mittlerweile die beantragte Stundung der Tilgungen durch den Landkreis im Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" genehmigt. In den kommenden drei Jahren muss der Kreis dort nicht tilgen, was jährlich zunächst eine Ausgabe im hohen einstelligen Millionenbereich spart (auch wenn dieses Geld später trotzdem aufgebracht werden muss). Letztmals Geld in die "Hessenkasse" eingezahlt hat der Landkreis 2021.

Im Entwurf für den 2023er-Teil des Doppelhaushalts werde man indes auf jeden Fall "nachsteuern" müssen, blickte Schellhaas voraus und war damit bei den schlechten Nachrichten angelangt. Nach einer einer Kalkulation des Schuldezernenten Lutz Köhler (CDU) könnten die massiven Preissteigerungen vor allem bei Gas und Strom allein in den 81 Kreis-Schulen 2023 zu einem Mehr von zehn Millionen Euro an Energiekosten führen.

Dabei seien weitere Kosten in der Energiebeschaffung für die anderen Gebäude des Kreises, zum Beispiel die Landratsämter in Kranichstein und Dieburg, sowie der ebenfalls vom Kreis verantwortete öffentliche Personennahverkehr noch gar nicht eingerechnet. Weil dort ebenfalls Teuerungen zu erwarten sind, die im zweiten Teil des Doppelhaushalts abgebildet werden müssen, führe kein Weg daran vorbei, "alles zu tun, um Energie einzusparen".

Jens Dörr